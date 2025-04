Savigliano, cambio nella lista di maggioranza “Nuova Civica”: lascia Racca, torna Giorgis

Ennesimo cambio nelle fila della maggioranza a Savigliano.

Dopo Sergio Tesio e Francesco Villois, anche la consigliera Eleonora Racca, eletta nella lista “Nuova Civica”, ha comunicato, con nota del 28 marzo, di voler lasciare il Consiglio comunale per ragioni personali.

Al suo posto le subentrerà in aula Claudia Giorgis, prima esclusa della medesima lista, che era già stata consigliera comunale in passato nelle fila del Movimento 5 Stelle a fianco di Antonello Portera, prima che questi lasciasse il movimento per assumere vesti civiche.