Due nuovi appuntamenti proposti dalll’Unitre Cuneo

L’Università della Terza Età di Cuneo propone lunedì 7 aprile 2025 alle ore 15,30 al cinema Monviso, in esclusiva per gli Associati, la conferenza di Laura Marino, che avrà per argomento “Devozioni fra i monti: il Santuario di San Magno”.

Il santuario di San Magno, a Castelmagno, è per i cuneesi una consueta gita domenicale, un luogo da frequentare per il paesaggio, l’arte, il buon cibo… ma quante e quali persone hanno calcato questi sentieri nei secoli passati? Da cosa è scaturita tanta devozione e quali sono stati i frutti artistici?

La figura di San Magno, per lungo tempo anche dibattuta, è certamente il catalizzatore intorno al quale si sono mossi per secoli pellegrini, allevatori, fedeli, artisti che andremo a scoprire insieme, ma la storia affonda le radici in epoca romana e ci parla di una frequentazione millenaria, ancora oggi viva e sentita.

Laura Marino: laureata presso l’Università degli Studi di Torino in Storia dell’arte moderna, sotto la guida di Giovanni Romano, con una tesi dal titolo “Il patrimonio artistico delle chiese cuneesi all’inizio dell’età moderna: S. Maria del Bosco - S. Maria degli Angeli - S. Antonio“.

Nel 2003 ha conseguito il diploma di Specializzazione presso l’Università di Bologna con uno studio sull’oreficeria in area cuneese tra Due e Cinquecento (relatore: Massimo Medica).

Dal 2000 collabora stabilmente con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Cuneo, per il quale ha curato parte della catalogazione dei beni mobili e numerose mostre. Per il Museo Diocesano ha curato la parte scientifica dell’allestimento e coordinato gli studi, gli apparati didattici. È direttrice del Museo Diocesano dal 2019.

Dal 2020 è parte del Consiglio direttivo AMEI; dal 2021 è membro della Consulta dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della CEI.

Attualmente vive e lavora tra Cuneo e Torino. Conduce studi incentrati in prevalenza sull’arte regionale tra tardo medioevo ed età barocca.

Si parlerà di Salute e Benessere giovedì 10 aprile 2025, sempre al cinema Monviso ore 15,30. A trattare il tema “La medicina dell’uomo sano” saranno i rappresentanti del Panathlon Club Cuneo il presidente Carlo Ripa ed il suo vice Bruno Bossi.

Qualsiasi prevenzione riequilibrio e tonificazione comporta una visione ed un approccio generale d’insieme. Questo approccio globale corrisponde alla opportuna scelta di tecniche terapeutiche e comportamentali che siano in grado di riequilibrare l’individuo nella sua totalità; vale a dire sia sul versante strutturale che su quello metabolico e nervoso.



Le metodiche di terapia che il medico può avere a sua disposizione sono svariate e ciascuna può agire prevalentemente su una struttura e su un versante particolare. Tra queste differenti metodiche di terapia il Dr Ripa evidenzia l’Auricoloterapia, una particolare riflessologia che attraverso la stimolazione di precise rappresentazioni auricolari è in grado di ampliare e risvegliare le potenzialità di autoguarigione insite in ciascun individuo.

La longevità, intesa come vivere a lungo ed in salute, dipende per il 30% dai geni ereditati e per il restante 70% dai nostri stili di vita (dieta e supplementazioni opportune, attività fisica adeguata, socializzazione, positività, interessi e curiosità, desiderio di apprendere e vivere al meglio ogni momento…).

Sarà compito del relatore trattare in modo pratico, utile e concreto queste importanti tematiche.

Sport è una parola inglese (apparsa nel 1532) che significa divertimento, anche se oggi con questo termine si intende quell’insieme di esercizi fisici individuali, o di gruppo, che vengono praticati sia per svago sia per competizione. Se si parla di sport, in ogni caso, si parla di salute, di divertimento, di rapporto tra corpo, cuore, mente, di collaborazione, di condivisione. Si parla di individuo e di comunità. Fare sport aiuta un sano sviluppo, contribuisce in modo importante a mantenere corpo e mente in salute e favorisce la socializzazione. Eppure, il 45% degli europei non pratica attività fisica perché non hanno tempo per praticare regolarmente sport (40%), non sentono una motivazione forte (27%), non possono sostenere il costo elevato che fare sport comporta (10%).

Si instaura di conseguenza un circolo vizioso fra diminuita capacità di esercizio con conseguente aumentata percezione dello sforzo nell’eseguire le attività e rischio di una accelerazione del declino delle capacità fisiche per inutilizzo ed invecchiamento fisiologico.



In questa relazione verranno esposti metodi facili per tornare in forma riducendo la sedentarietà. E’ importante svolgere semplici movimenti per ritornare ad essere in forma a piccoli passi. Non abbiamo tempo? Possiamo scegliere il giusto metodo per non mollare prima di iniziare. Abbiamo tempo ma abbiamo paura di tornare in palestra? Proviamo nuove discipline, sfruttiamo l’aria aperta. Riprendiamo ad allenarci in modo graduale per poter tornare più forti di prima. Ritornare in forma, ogni giorno anche a piccoli passi ma senza fermarsi mai!