Ciclismo: tutto pronto per il “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, 173 le atlete al via

Vigilia del “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, gara nazionale riservata alla categoria donne open in programma domani, domenica 6 aprile, sulle strade della provincia di Cuneo, e valevole come prova inaugurale della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”.

All’invito degli organizzatori del glorioso Racconigi Cycling Team hanno risposto ben 173 atlete provenienti da Italia, San Marino, Albania, Russia, Messico, Svizzera, Lettonia, Cipro, Slovenia, Kazakistan, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. 24 le formazioni rappresentate: S.C.V. Bike Cadorago ASD, Canturino 1902 ASD, Ciclistica Omnia Imola, Team Di Federico, Zhiraf Pagliaccia, A.R. Monex Pro Cycling Team, Biesse - Carrera - Premac, Top Girls - Fassa Bortolo, Isolmant - Premac - Vittoria, Born to Win Zhiraf BTC Ljubljana, Horizons Cycling Club, Petrucci Gauss Cycling Team, Breganze Millenium, ASD Club Corridonia SC, U.C. Conscio Pedale del Sile, Aromitalia 3T Vaiano, Bft Burzoni - Vo2 Team Pink, ST Kilda Cycling Club, Team Wilier Breganze, Team Mendelspeck e-work, PC Baix Ebre Tortosa, Team Comobike ASD, Team Cingolani - Specialized e BePink - Imatra - Bongioanni.

La manifestazione, che gode del prezioso sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, degli Stati Generali - Prevenzione Benessere, della Cassa di Risparmio di Fossano - Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, ed è patrocinata dalla Città di Fossano, si svilupperà sulle strade di un circuito, lungo 12700 metri, così disegnato: via Monsignor Angelo Soracco, viale della Repubblica, via Orfanatrofio, via Marene, SP 165, frazione San Lorenzo, bivio a destra su strada San Lorenzo, bivio via Santa Lucia (Cappella San Bartolomeo), bivio via Santa Lucia (strada della Creusa), incrocio via Santa Lucia e via Monsignor Angelo Soracco. Dopo circa 6 chilometri su strada ampia e quasi totalmente pianeggiante, il circuito percorrerà un tratto, lungo circa 4000 metri, caratterizzato da una strada di campagna particolarmente stretta ed ondulata, che senza dubbio allungherà il gruppo, favorendo le attaccanti. Questo tratto terminerà a circa 2 chilometri dalla conclusione. L’insidioso tracciato di gara sarà ripetuto 7 volte, per un totale di 88,9 chilometri.

La bandierina a scacchi, che darà il via ufficiale alla competizione, verrà abbassata alle ore 13in punto da via Monsignor Angelo Soracco, dove sarà collocato anche il traguardo finale, previsto attorno alle ore 15:30

“TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - CITTA’ DI FOSSANO”

- Data: Domenica 6 Aprile 2025

- Luogo: Fossano (CN) - Categoria: Donne Open

- Organizzatore: A.S.D. Racconigi Cycling Team

- Ritrovo: ore 11:00 a Fossano (CN), presso Vispo (via Leone)

- Verifica Licenze: dalle ore 11:00 alle ore 12:00 a Fossano (CN), presso Vispo (via Leone)

- Riunione Tecnica: ore 12:00 a Fossano (CN), presso Vispo (via Leone)

- Partenza: ore 13:00 a Fossano (CN), via Monsignor Angelo Soracco

- Lunghezza Totale: 88,9 Km

- Descrizione Percorso: via Monsignor Angelo Soracco, viale della Repubblica, via Orfanatrofio, via Marene, SP 165, frazione San Lorenzo, bivio a dx su strada San Lorenzo, bivio via Santa Lucia (Cappella San Bartolomeo), bivio via Santa Lucia (strada della Creusa), incrocio via Santa Lucia, via Monsignor Angelo Soracco. Da ripetere per 7 volte

- Arrivo: ore 15:30 circa a Fossano (CN), via Monsignor Angelo Soracco