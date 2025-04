Successo per la Gym Boxe a Genola

Successo pieno per “Aspettando i Campionati”, manifestazione di Gym Boxe, tenutasi sabato scorso al “Palazzetto dello sport” di Genola e organizzata da Maestro Aniello Flauto del “Team Aniello Boxing Open Space” (affiliato alla “Boxe Fitness Barge” di Bruno Vottero).

Cinquantasei gli incontri che hanno visto i 112 atleti impegnare il ring per tutta la giornata, con la pausa pranzo ospitata dalla bocciofila.

Per quanto riguarda i 23 atleti del Maestro Flauto si possono registrare 9 Ori, 8 pareggi e 7 Argenti: «Un ottimo risultato – dice Flauto – soprattutto se calcoliamo che 10 di loro erano all’esordio».

Il sindaco di Genola Flavio Gastaldi si è dichiarato contento di poter ospitare nel suo paese una riunione sportiva con così alta partecipazione.

"Una giornata faticosa ma esaltante – chiude il Maestro Aniello Flauto – che ancora una volta ha dimostrato quanto la Gym Boxe stia continuando a crescere! La presenza, e l’importantissimo aiuto, del Coordinatore del settore giovanile della Federazione Pugilistica Italiana Domenico Virton, ha fatto sì che riuscissimo a stare nei tempi prefissati cosa non facile visto che con così tanti atleti sul ring gli inconvenienti sono sempre in agguato. Voglio ancora ringraziare gli sponsor del mio progetto che aiuta, anche, i ragazzi in difficoltà, che grazie alla Boxe e alla Gym boxe possono migliorare la propria vita. Tanta riconoscenza, quindi, a “Valgrana” di Alberto Biraghi, “B Car auto”, e “Tecnomit” carpenteria».

I prossimi impegni del “Team Aniello Boxing Open Space” saranno sabato 12 aprile a Basaluzzo con 5 incontri di boxe “olimpica” e 2 di “sparring io”.