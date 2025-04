Start Storia Arte Saluzzo è consapevolezza: la parola guida 2025

E’ in arrivo la stagione di Start/storia e arte a Saluzzo. Un vero e proprio festival, ormai conosciuto a livello internazionale, che dal 24 aprile all’8 giugno torna con un cartellone fittissimo di appuntamenti. Grazie alla rete di collaborazioni consolidate e nuove rivisiterà le tre eccellenze per le quali è il territorio di riferimento, forte di un'importante tradizione che si rinnova : Artigianato, Antiquariato e Arte, ovvero le tre A di Start.

La città e tutto il territorio allargato delle Terre del Monviso, saranno impegnati a mettere in mostra la sapienza di artigiani, mobilieri, antiquari ed artisti, reinterpretandoli in chiave innovativa e prospettica da consegnare alle nuove generazioni, protagoniste della vita culturale e sociale del futuro

Il tema 2025 di Start

La parola consapevolezza è in questa edizione 2025 il perno attorno il quale viene sviluppata la rassegna. “E’ la consapevolezza di ciò che è stato fatto e di ciò che è ancora da fare, come anche dei grandi temi dell'ambiente, dell'attualità. Al fare consapevole, all' attenzione costante ai nuovi linguaggi, alle persone e alle idee per guardare al futuro ed esserne parte” evidenzia Alberto Dellacroce, direttore generale della Fondazione Bertoni, Ente organizzatore dell'evento.

“Una parola con un significato interessante che si cuce bene sulla nostra realtà -aggiunge il sindaco Franco Demaria, presente con l'assessora alla cultura Attilia Gullino - e che deriva dall’unione di “con” e “sapere”, cioè sapere insieme, il sapere di una comunità. Ed è questa la natura e, insieme, l’essenza di Start. Una rassegna diventata famosa a livello italiano grazie a un'Amministrazione che ha voluto fortemente che questo accadesse, alle tante associazioni che hanno voluto condividere questo percorso e a Terre del Monviso, che ha dato il suo apporto.

E’ una presa di coscienza delle potenzialità che le nostre comunità posseggono, derivate dalla storia e dalle tradizioni. Start permette loro di essere mostrate ad un pubblico ampio, esterno, che viene da fuori, anche da lontano, per scoprire e conoscere questo territorio bello, accogliente, capace, positivo. Viva Start, e che Start abbia inizio".

Carlo Allemano presidente della Fondazione Bertoni: "E’ il primo Start del nuovo CdA e prende avvio con una coincidenza importante: il 150° anniversario dalla nascita del Cav. Amleto Bertoni, il fautore e promotore numero uno della Saluzzo legata all'artigianato e all'antiquariato. Arte, Artigianato, Antiquariato, raccontano una città ricca di storia ma allo stesso tempo dinamica, che sa guardare al futuro consapevole delle grandi tradizioni da preservare".

Il Festival si snoderà in location storiche, vedrà protagonisti oltre 100 tra artisti e artigiani, una trentina di gallerie del mondo dell’antiquariato e si estenderà in 500 metri di spazi espositivi dove incontrarsi, conoscere e sperimentare. Tanti i laboratori per adulti e bambini, le tavole rotonde, i workshop, i corsi: dal cucito all'intaglio, dall'unicinetto alla tintura naturale, alla ceramica, senza dimenticare le azioni partecipate con il coinvolgimento di scuole e cittadini.

Tra le tavole rotonde, annuncia Daniela Minetti presidente di Confartigianato Saluzzo, anche quella della sua associazione di categoria "Storie di impresa - il valore artigiano" in cui verrà raccontato il settore, in dialogo tra tradizione e innovazione.

E' il nuovo equilibrio dell'artigianato locale che si presenta il 24 aprile con la 87° edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato.

In scena ci sarà l’ artigianato contemporaneo, capace perché consapevole, di scoprire e immaginare sempre nuovi spazi, adattandosi ai tempi e a volte anticipandoli - illustra l'organizzazione.

Casa Cavassa sarà lo spazio dell’esposizione pura, un tuffo nell’eccellenza del manufatto artigianale lungo il percorso delle affascinanti sale del museo civico, mentre la Casa dell’Artigianato, con le "botteghe del fare" sarà allestita negli spazi de Il Quartiere, in omaggio ad Amleto Bertoni, l’uomo che ha dato lustro all’antiquariato e all’artigianato saluzzese nel Novecento.

Qui dove è stata ricostruita la sua casa divenuta museo, saranno oltre cinquanta gli artigiani che hanno deciso di raccontarsi a Start 2025 per far incontrare il fare e la meraviglia, far toccare con mano il lavoro in bottega, oltre ad un’imperdibile mostra mercato. In questa sede si snoderà un palinsesto di eventi da vivere in prima persona: storie, professioni e competenze.

Sul sito di START, una casa virtuale dell’Artigianato dove trovare, sempre aggiornate, tutte le informazioni su eventi, laboratori e incontri.

Nel calendario 2025 della rassegna non manca l’appuntamento con LA CITTÀ SVELATA (sabato 3 e domenica 4 maggio) in cui si scopriranno angoli nascosti, dimore, palazzi e luoghi spesso inaccessibili dell'ex Capitale del Marchesato. Così come nel palinsesto è inserita l'ormai tradizionale Rudunà, il passaggio delle mandrie nel centro cittadino ( sabato 3 maggio) e la rassegna degli Spaventapasseri a Castellar ( 4- 11 maggio).

Mostra dell'Antiquariato 2025

Il fiore all'occhiello di Start è qui: dal 17 al 25 maggio, quando aprirà i battenti la 48^ Mostra Nazionale di Antiquariato di Saluzzo, curata dall'antiquario saluzzese Franco Brancaccio, nella suggestiva sede della Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo. "Un plus avere la mostra in una ambientazione del genere. Quest’anno, come tutti gli anni, abbiamo voluto fare il massimo. Sarà un' esposizione selezionatissima con 25 galleristi tra i più importanti d'Italia e di livello molto alto" annuncia.

Non mancherà la mostra collaterale che allarga gli intrecci delle collaborazioni. Sarà ispirata alla "fontana della giovinezza", stupefacente testimonianza affrescata sulla parete sud del Salone Baronale, del castello della Manta, Bene FAI. "Ringraziamo la Fondazione e il Castello per concedere la riproduzione dell'affresco che i visitatori ammireranno nella galleria della Castiglia, lungo il quale ogni espositore posizionerà un’opera relativa al tema del percorso: "Giovinezza. La bellezza della gioventù ritratta in grandi opere dei secoli scorsi".

"La mostra come strumento di cultura e conoscenza sul campo - sottolinea Brancaccio con riferimento all'opinione di Sgarbi, al quale augura veloce guarigione, sperando di vederlo a Saluzzo, come è avvenuto negli anni passati -”.

Ritorna la proposta della rivisitazione degli spazi aperti dell'ex Castello: con l’Antiquariato da Giardino: "La piera, il giardino, la storia" che ha sviluppato da alcuni anni, un nuovo ambito di interesse per l'arte antica da esterno e il cui scenografico allestimento del cortile, porta la firma dell’architetto paesaggista di fama internazionale Paolo Pejrone. Arredi da giardino, statue, fontane, troveranno la giusta collocazione nello spazio verde di lato alla Castiglia.

Dall'antiquariato alla contemporaneità con Saluzzo che da fine maggio indossa la veste di città dell'Arte Contemporanea e propone una sequenza di esposizioni da non perdere.



Saluzzo Arte

La rassegna Saluzzo Arte si aprirà il 31 maggio, continuando la fortunata collaborazione con Paratissima (famosa kermesse torinese dell'arte contemporanea) per la realizzazione, quest'anno, della 30° edizione. Il progetto espositivo curato da Mario Bronzino vedrà una cinquantina di artisti, tra i più noti e giovani emergenti, interpretare il tema 2025 del festival, attraverso varie tecniche e linguaggi espressivi raccolti nella mostra "Forme consapevoli" che si snoderà nelle antiche scuderie della ex Caserma Mario Musso, visitabile fino all’8 giugno.

Il pomeriggio inaugurale di sabato 31 maggio si chiuderà, in tema, con la Notte bianca dell'Arte Contemporanea

Il Premio Matteo Olivero

Il 47° Premio Matteo Olivero porta a Saluzzo una nuova installazione permanente "site specific" realizzata da un'artista di rilevanza internazionale, chiamato a "dialogare" con un luogo della città. "Negli anni il Premio ha consegnato alla comunità un vero e proprio patrimonio di opere d'arte contemporanea" sottolinea Alberto Dellacroce direttore della Fab, ente che promuove l'iniziativa con il Comune, affidando la curatela a The Blank Contemporary Art e la direzione artistica a Stefano Raimondi.

Vincitore dell'edizione 2025 è Marcello Maloberti che arriva a Saluzzo dopo Alice Ronchi, premiata nel 2024 e Patrick Tuttofuoco, vincitore dell’edizione 2023. L’opera vincitrice verrà svelata sabato 31 maggio, davanti all'Ex tribunale in piazza Buttini.

In tema di Arte l'organizzazione segnala che dall’11 aprile al 15 giugno, presso l’Antico Palazzo Comunale, sarà inaugurato il progetto espositivo di Marco Cordero: "Là in fondo, fin dove si vede" un dialogo con la Pinacoteca Matteo Olivero, organizzata e promossa da Ur-Ca. Cooperativa Sociale.

Saluzzo Contemporanea alla Castiglia

La Fondazione Garuzzo, da anni a Saluzzo con la sua collezione permanente alla Castiglia, non manca all'appuntamento di Start con la 17° edizione di Saluzzo Contemporanea proponendo nell'ala dell'ex Castello marchionale, che fu carcere fino al 1993, la mostra "Sintesi a colori - Italian Technology 1945-2025. Eccellenze italiane nel mondo dell’arte, dell’innovazione e del design". Un percorso che incarna il connubio tra progresso tecnico e sviluppo artistico nel quale saranno presenti alcuni dei più iconici oggetti oggetti che hanno fatto la storia del design ed eccellenze della tecnologia italiana. La mostra è curata in collaborazione con Carlo Massironi, docente di Psicologia dei processi decisionali ( Università Bicocca Milano) e Pietro Camardella celebre designer per Pininfarina, Fiat e Iveco. I pezzi esposti provengono dalla sua collezione Cokama, che conta più di 2.500 pezzi di prodotti tecnologici di successo, dal dopoguerra ad oggi.

Ecco Il calendario delle mostre di Start 2025

- 87a edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato dal 24 aprile al 4 maggio

- 48a Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo, dal 17 al 25 maggio, curata da Franco Brancaccio

- 30a edizione Saluzzo Arte - Powered by Paratissima dal 31 maggio all’8 giugno

- 47a edizione del Premio - Matteo Olivero curato da The Blank Contemporary Art dal 31 maggio

- 17a edizione di Saluzzo Contemporanea a cura di Fondazione Garuzzo con la mostra Italian Technology 1945-2025. Eccellenze italiane nel mondo dell’arte, dell’innovazione e del design dal 31 maggio

Start è un evento organizzato da Fondazione Amleto Bertoni e Comune di Saluzzo. La direzione artistica è affidata all’Ente Strumentale del Comune di Saluzzo, che si avvale della collaborazione di Stefano Raimondi, Direttore Artistico di ArtVerona, con The Blank Contemporary Art. In collaborazione con Paratissima e Fondazione Garuzzo. Collaborano alla costruzione dell’evento Urca, Ratatoj, Itur - MuSa, Fondazione Scuola APM, Istituti Scolastici Saluzzesi, Enti e Associazioni del territorio.

INFO: Tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità d’ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hastag #Start24 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo