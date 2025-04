Da Fossano a Lagnasco, eventi, mostre, visite guidate e spettacoli in tutta la provincia

Le “Giornate Zootecniche Fossanesi” e “Fruttinfiore” a Lagnasco caratterizzano il primo week end di aprile nella pianura cuneese. Tante iniziative nell’albese e anche poco aldilà del confine provinciale, con “Piazza Benefica On the Road” a Castagnole delle Lanze e ancora tante opportunità outdoor, in collina e nelle vallate, con escursioni in natura e visite guidate in località, chiese e castelli.

Non mancano esposizioni, mostre fotografiche e d’arte, e numerose sono le rappresentazioni teatrali e i concerti pomeridiani e serali. E ancora manifestazioni sportive, musica itinerante con i Cantè j’Euv roerini, feste, occasioni per appassionati di cibo e vini, laboratori di artigianato e lavori socialmente utili nelle comunità.

Si ricorda di scegliere dove trascorrere il fine settimana con un occhio al meteo e alle eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT



***

CUNEO

VISITE GUIDATE

Domenica 6 aprile si svolgono le visite guidate della Chiesa di Santa Croce a Cuneo, con due ingressi previsti per le ore 15 e 16.30. Ingresso libero. Info: 340 50 89 387.

CUNEO

50 ANNI DI CUBO

Nel week end, presso lo Spazio Innov@zione, in via Roma 17, si può visitare la mostra “50 anni di Cubo. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”. Orari: sabato e domenica 9-13 e 15-20. Ingresso libero e gratuito. Info: www.spazioinnovazione.com

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Domenica 6 aprile, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

***

ALBA

ALBA

MORE THAN KIDS

Domenica 6 aprile presso la Fondazione Ferrero di Alba sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

La personale, a cura di Nicolas Ballario e Arturo Galansino, raccoglie la produzione dell’artista albese tra affreschi, sculture e video-animazioni e anticipa alcuni lavori che saranno presentati a partire dal prossimo luglio nelle prestigiose sale di Palazzo Reale a Milano. Alla poetica dell’infanzia, cara all’artista e declinata attraverso tecniche molto diverse tra loro, si affianca per la prima volta l’attenzione posta al paesaggio delle Langhe ritratte con il tratto distintivo di Berruti che invita lo spettatore a terminare l’opera semplicemente osservandola.

ALBA

AL BLUES FESTIVAL

Domenica 6 aprile, prosegue presso il presso il Teatro Sociale, “Al Blues Festival”, evento curato dall’Associazione Alec in collaborazione con il Comune di Alba, un insieme di iniziative dedicate alla musica ed in particolare al blues. Info: https://www.associazionealec.it/

ALBA

IL CROMATISMO DEI SENSI

Fino a domenica 6 aprile sarà possibile visionare nella Sala Maccario del Museo civico “Federico Eusebio”, la mostra pittorica “Il Cromatismo dei Sensi” di Marco Cuttica, artista piemontese e fondatore della corrente artistica del “metamorphismo”. Orari: 10-13 / 15-19. Info: 0173/292473.

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 6 aprile, 20esima edizione per Bacco&Orfeo, la rassegna di Alba Music Festival con la direzione di Giuseppe Nova, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che celebra l’incontro tra il dio della musica e quello del vino. Alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba si esibirà la pianista ternana Moira Michelini.

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end aperte le mostre “Omaggio a un pittore: Bunot” presso la cella della Torre Campanaria, con orario 10-12/15-18 e “Infinito presente. Voi chi dite che io sia. Omaggio alla Sacra Sindone” personale di Sergio Saccomandi, presso la chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi, orari 10-12 / 15/18.

***

BOVES

COSIDERA.MI

Nel week end aperta presso l’ex confraternita di Santa Croce la mostra “Considera.mi” del fotografo Luca Sangiovanni. Orari: 10.30-12.30 / 15-19.

BOVES

PROVA IL PICKLEBALL

Domenica 6 aprile, presso il palazzetto di Madonna dei Boschi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà possibile provare il nuovo sport Pickleball. Info: 329 03 65 233.

***

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 6 aprile, 20esima edizione per Bacco&Orfeo, la rassegna di Alba Music Festival con la direzione di Giuseppe Nova, realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che celebra l’incontro tra il dio della musica e quello del vino. Alle 16.30, nel Coro della Chiesa di Santa Chiara, si esibirà la pianista ternana Moira Michelini.

***

BUSCA

MOSTRA AL PARCO

Domenica 6 aprile, presso il parco museo dell’Ingenio sarà possibile visitare la mostra personale della pittrice Ornella Audisio. Ingresso libero sabato dalle 14.30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Info: www.comune.busca.cn.it

***

CANALE

TEATRO

Domenica 6 aprile, alle ore 21, presso la chiesa di San Giovanni, spettacolo teatrale di Giulia Cerruti dal titolo “Monologo di donna con Pecorino”. Info: 328 80 11 644.

***

CARAGLIO

TUTTA COLPA DI UNA MELA

Domenica 6 aprile, alle ore 20.45, presso il Teatro Civico di Caraglio, i Mangiatori di Nuvole presentano lo spettacolo "Tutta colpa di una mela", di Giulia Brenna e Omar Ramero.

Ingresso libero. Info: 0171/617714

***

CASTAGNOLE DELLE LANZE

PIAZZA BENEFICA ON THE ROAD

Domenica 6 aprile, dalle 8.30 alle 19, “Piazza Benefica on the road”, con gli storici stocchisti e ambulanti di Piazza Benefica, che porteranno le migliori marche e firme di abbigliamento, calzature, accessori, profumi, bigiotteria e articoli per la casa Made in Italy. Oltre 50 espositori. Parking in Piazza Lucchini e in Via Tagliaferro. Info: 392 22 72 637 oppure

www.instagram.com/beneficaontheroad/

***

CHERASCO

NATURA E VITA

Domenica 6 aprile sarà aperta nelle sale di Palazzo Salmatoris l’esposizione intitolata "Natura e vita, Daniele Fissore - Opere dal 1973 al 2017". Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: www.turismoeventicherasco.it

CHERASCO

TEATRO PER FAMIGLIE

Domenica 6 aprile, alle ore 17, al teatro “G.Salomone”, spettacolo teatrale dedicato a bimbi e famiglie dal titolo “Xoco-La leggenda del cacao” di e con Ilenia Speranza. Info: @teatro_salomone

***

CHIUSA PESIO

WEEK END CON ESCURSIONI

Domenica 6 aprile in programma un'escursione in valle Pesio con “Cammino dei Certosini”. Info: 328 66 48 824

***

DRONERO

30 ANNI DEL MUSEO MALLÈ

Domenica 6 aprile, alle 15.30 in occasione delle “Giornate internazionali delle case museo dei personaggi illustri” visita guidata in compagnia della giornalista Beatrice Condorelli. Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

***

FOSSANO

GIORNATE ZOOTECNICHE FOSSANESI

Domenica 6 aprile, in piazza Dompè, esposizioni dedicate al settore bovino con le “Giornate Zootecniche Fossanesi”, dedicate alle razze Piemontese, Frisona e Pezzata rossa.

Domenica 6 aprile, sarà il turno della razza Frisona Italiana, con valutazioni e finali delle manze, giovenche e vacche. Seguiranno le finali delle vacche di razza Piemontese e la valutazione dei tori. Alle 12 avranno luogo le premiazioni ufficiali, seguite dal pranzo su prenotazione. Il pomeriggio sarà dedicato alla sfilata e alla presentazione dei campioni di razza.

Info: www.visitfossano.it/ manifestazioni@comune.fossano.cn it 0172/699636.

FOSSANO

TRE GIORNI IN ROSA

Domenica 6 aprile a partire dalle ore 13, “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano – Città di Fossano”, gara nazionale riservata alla categoria donne open, valevole come prova inaugurale della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda”. La manifestazione si svilupperà sulle strade di un circuito cittadino, lungo 12700 metri, da ripetere 7 volte, per un totale di 88,9 chilometri. Info: 348 22 97 007 racconigi.cycling.team@gmail.com

FOSSANO

CONCERTO JAZZ

Domenica 6 aprile alle ore 11 presso l’ex chiesa del Gonfalone concerto jazz con Davide Liberti e Alessandro Chiappetta.

***

LAGNASCO

FRUTTINFIORE

Domenica 6 aprile, prosegue la XXIIIa edizione di Fruttinfiore, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e che ogni anno attira oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte. La manifestazione vuole essere un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere una full immersion nel mondo della frutta e scoprire le ricchezze alimentari e culturali del territorio. Fruttinfiore è un mix di tradizione e innovazione, la dimostrazione di come le realtà locali siano state capaci di evolversi, trasformando le antiche tradizioni nella moderna frutticoltura, senza perdere i valori tipici del territorio. Info: www.fruttinfiore.it o 328 88 64 311.

***

MAGLIANO ALFIERI

OASI DEI CANAPALI

Domenica 6 aprile, in occasione del Darwin Day 2025 sarà possibile visitare l’oasi dei Canapali, luogo rigenerato accanto al fiume Tanaro. Partenza passeggiate alle ore 10 e 11 da piazza Morando oppure ritrovo diretto presso l’oasi. Per tutte le info www.ambientecultura.it

MAGLIANO ALFIERI

VISITE AL CASTELLO CON DEGUSTAZIONI

Domenica 6 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 sarà possibile effettuare il tour guidato del castello con partenze ad ogni ora dal giardino. Le visite si concluderanno con degustazione di “fuaset” dolce tipico della quaresima e di un calice di vino. Info: 0173/364030 o www.turismoinlanga.it

***

MONDOVÌ

FILOSOFIA IN STAZIONE

Domenica 6 aprile, dalle 18 alle 19.30, nuova edizione degli incontri di "Filosofia di Comunità", un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati alla riflessione e al confronto collettivo. L'ingresso è libero.

Info: 348 27 93 556.

MONDOVÌ

HUMANITÁ E LUCIFERO

Domenica 6 aprile, alle ore 16, presso la Sala Ghislieri in via Francesco Gallo si terrà il concerto "Humanità e Lucifero", della stagione della Fondazione Academia Montis Regalis. Opera scritta da Alessandro Scarlatti, con le voci di Anita Rosati (soprano) e Žiga Čopi (tenore), musiche dell'Orchestra dell'Academia Montis Regalis, Chiara Cattani alla direzione e al clavicembalo. Info: https://academiamontisregalis.it/

***

NIELLA TANARO

TRA STRADE E SENTIERI

Domenica 6 aprile, alle ore 14, con ritrovo in piazza Oreste Giondo, in occasione della giornata mondiale dell'attività fisica, la Pro Loco, in collaborazione con l'Asl Cn1, organizza e propone un percorso tra strade e sentieri. Info: https://comune.niellatanaro.cn.it

***

ORMEA

SELVATICA

Domenica 6 aprile, nella Sala Colombo in Piazza Teco a Ormea, aperta la mostra fotografica "Selvatica" - Istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri”.

Info: associazione.ulmeta@gmail.com

***

RACCONIGI

MITOLOGIA AL CASTELLO

Domenica 6 aprile, possibilità di ingressi al Castello Reale, alle 11.30 e 14.45 con guide dell’ufficio turistico per conoscere meglio la preziosa residenza. Info: www.cuneoalps.it

***

SANFRÈ

VISITE AL CASTELLO

Domenica 6 aprile intera giornata di visite guidate al castello, con orari 10-12 e 14-18, con partenze ogni ora. Il tour si concluderà con una degustazione di un calice di vino e un assaggio di Fuaset, dolce tipico del paese realizzato durante la Quaresima. Info: 0173/364030 www.turismoinlanga.it