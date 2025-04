Parola d'ordine prevenzione: a Cuneo screening cardiologico per 300 persone grazie al Jumbo Truck di Banca del Cuore

In piazza Galimberti a Cuneo è tornato il Jumbo Truck di Banca del Cuore: fino a domani 7 aprile circa 300 cittadini avranno la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

La BANCA DEL CUORE permette uno screening cardiovascolare completo, con rilevamento della pressione arteriosa, dei dati socio-sanitari, delle patologie associate, dei consumi alimentari e farmacologici, degli stili di vita e dello stato individuale, di fatto il primo grande registro permanente nazionale di elettrocardiogrammi e dati sanitari di area cardiovascolare.

Ieri mattina, per l'avvio dell'iniziativa che raggiungerà anche Torino e Biella, la dottoressa Roberta Rossini, primario della Cardiologia dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, ha accolto il direttore generale dell'azienda Livio Tranchida. Al progetto partecipa anche la Cardiologia dell’ospedale di Savigliano.





La campagna di prevenzione prevede i seguenti controlli:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su BancomHeart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia ;

; stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

rilascio della card BancomHeart attiva, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti.

La parola d'ordine di questa iniziativa che ha preso il via nel 2017 è prevenzione che, come ha evidenziato la dottoressa Rossini, "nonostante sia la prima arma per combattere le patologie cardiovascolari, viene spesso poco considerata e per tale ragione resta uno dei punti su cui maggiormente ci battiamo costituendo il caposaldo delle iniziative della nostra Associazione di Cardiologi ospedalieri.”

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2024-2025 è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus.