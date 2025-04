Calcio Serie D: troppo Bra per il Ligorna, i giallorossi vincono 2-0 con Giallombardo e Minaj

Bra e Ligorna in azione

Il Bra torna alla vittoria e vede avvicinarsi la Serie C. Al Bravi i giallorossi disputano una grande partita, piegando il temibile Ligorna con il risultato di 2-0. Le reti, una per tempo, portano le firme di Giallombardo e Minaj ma è tutta la squadra a girare alla perfezione, dal primo al novantesimo minuto di gioco. Gli otto punti di vantaggio sulla NovaRomentin seconda a quattro turni dalla fine autorizzano concreti sogni di gloria.

LA CRONACA

Dopo 30 minuti senza sussulti il Bra ci prova con Tuzza: interessante conclusione dalla lunga distanza che non inquadra, per una questione di centimetri, lo specchio della porta avversaria. È il preludio al gol che arriva sessanta secondi dopo. Autore della rete Giallombardo, il cui sinistro rasoterra inganna un non impeccabile Bodrato sul suo palo: 1-0. Il Ligorna risponde con Cericola, Ribero respinge di piede. Due minuti di recupero e squadre negli spogliatoi con i giallorossi avanti.

Bra insidioso ad inizio ripresa. Giallombardo, su punizione, pesca Sganzerla, stoppato dal buon intervento di Bodraro. La squadra di Nisticò domina e raddoppia al 65'. Spettacolare azione di Aloia sulla destra e preciso cross per Minaj che di testa insacca, 2-0. Poco dopo ancora Minaj vicino alla doppietta personale ma il suo destro dal limite termina a lato. Non c'è partita al Bravi, impalpabile la reazione ospite. Dopo cinque minuti di recupero si scatena l'ennesima festa giallorossa.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Legal, Tos, Sganzerla; Cannatelli (73' Mawete), Gerbino, Giallombardo (81' Chiabotto), Tuzza (90' Perseu), Pautassi (84' Zanon); Aloia (90' Rosa), Minaj. A disp: Ariello, Omorogbe, Sangarè, Zanon,Costantino. All Nisticò

Ligorna (4-3-3): Bodrato, Dellepiane, Scannapieco (64' Lurani), Grosso, Danovaro; Piredda, Miccoli (54' Bacigalupo), Licco (34' Tassotti); Cericola, Miracoli, Lionetti. A disp: Gentile, Lurani, Botta, Moramarco, Traverso, Zenati, Vassallo. All Pastorino

Gol: Giallombardo 31', Minaj 65'

Ammoniti: Pautassi

Arbitro: Davide Ceresa di Bergamo, assistenti Federico Giovanardi di Terni e Manfredi Canale di Palermo