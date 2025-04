FAI Cuneo e Piemonte dal Vivo insieme per valorizzare il Teatro Toselli

La Delegazione FAI di Cuneo, cogliendo l’invito della Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare, propone un’apertura straordinaria dello storico Teatro Toselli di Cuneo nell’ambito del progetto “A teatro con il FAI”. L’iniziativa nasce dal desiderio di unire le comuni vocazioni delle due Fondazioni alla valorizzazione della cultura in tutte le sue sfaccettature, con una particolare attenzione al territorio regionale.

Le due realtà collaborano già da tempo, grazie a una convenzione che consente agli iscritti al FAI di usufruire del biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni comunali organizzate da Piemonte dal Vivo.

Apertura straordinaria il 12 aprile 2025

Sabato 12 aprile 2025 sarà possibile visitare il Teatro Toselli attraverso un percorso esclusivo, pensato per valorizzare il suo significato storico-artistico, ben oltre la funzione di “contenitore” di spettacoli dal vivo. Il teatro, molto amato dai cuneesi per la prosa e i concerti che ha ospitato, custodisce un passato poco noto: l’edificio era originariamente un monastero dei Cappuccini con annessa chiesa.

All’inizio dell’Ottocento, dopo il passaggio di Napoleone che portò a Cuneo una ventata di rinnovamento, il Prefetto, il Sindaco Caisotti di Chiusano e 36 cittadini proposero la trasformazione dell’edificio. Il progetto fu redatto nel 1803 e, già il giorno di Santo Stefano dello stesso anno, il teatro fu inaugurato. Nasceva così un nuovo spazio dedicato allo svago e al divertimento, che mancava alla città.

I visitatori saranno accompagnati dai volontari del Gruppo FAI Giovani di Cuneo in un tour che condurrà anche “dietro le quinte”, arricchito da interventi artistici “site specific” a cura degli attori dell’Accademia Toselli e delle ballerine de La Maison de la Danse, per un’esperienza davvero immersiva.

“Nello spirito della sua missione, il FAI partecipa alla valorizzazione degli spazi teatrali di Piemonte dal Vivo, impegnandosi ogni giorno, fin dalla sua fondazione, per educare e sensibilizzare la collettività – e i più giovani in particolare – alla conoscenza, all’amore e al godimento dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico che ci circonda”, dichiara Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo.

“Per questo siamo molto felici di collaborare in modo attivo e concreto con la Regione Piemonte, attraverso la Fondazione Piemonte dal Vivo: due realtà unite da una comune missione culturale, che mettono in sinergia le proprie forze per raggiungere importanti obiettivi, riassunti nell’espressione ‘A teatro con il FAI’!”

Modalità di visita

Il pubblico potrà partecipare alle visite accreditandosi presso il banco accoglienza FAI, posto all’ingresso del teatro, nei seguenti orari:

• dalle 10:00 alle 12:00

• dalle 14:00 alle 18:00

Le visite, a gruppi e con partenza ogni 30 minuti, prevedono un contributo minimo suggerito di 5 euro (3 euro per gli iscritti FAI), destinato a sostenere la missione di tutela del patrimonio italiano portata avanti dal FAI fin dal 1975. È possibile contribuire ulteriormente con l’iscrizione annuale, che garantisce vantaggi esclusivi e rappresenta un gesto concreto in difesa del patrimonio d’arte e natura del nostro Paese.

Prenotazioni consigliate su:

www.faiprenotazioni.fondoambiente.it

Partner e patrocinio

L’evento è patrocinato dal Comune di Cuneo e organizzato in collaborazione con:

• Fondazione Piemonte dal Vivo

• Accademia Toselli

• La Maison de la Danse

Con il sostegno della Fondazione CRC di Cuneo.