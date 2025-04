La monregalese Matilde Borello convocata con la nazionale U16 di volley

Solo chi sogna può volare…e oggi Mondovì Volley vola!!!

Inizia con queste parole cariche di entusiasmo l'annuncio che la Matilde Borello, monregalese doc, cresciuta nel settore giovanile rossoblu e attualmente in forza alla formazione dell’In Volley San Giorgio in Serie C, è stata convocata con la Nazionale Under 16, agli ordini di coach Marco Mencarelli.

“Desideriamo condividere questo traguardo, che premia l’impegno, il talento e la passione per il volley di Matilde, con tutti coloro che nelle scorse stagioni hanno lavorato con lei, facendola crescere come atleta e come persona.” - commenta il dg Pier Domenico Ravera - “Allenatori, dirigenti, volontari: questo risultato è merito di tutti coloro che collaborano con la nostra società, sul campo e fuori dal campo. Speriamo che questa convocazione possa essere uno stimolo per le centinaia di pumine che ogni giorno vengono in palestra, facendo sacrifici e lavorando sodo.”

Da tutta la Mondovì Volley un grande in bocca al lupo a Matilde per questa nuova avventura in azzurro, che la porterà prima in Francia, a Toulose, dal 16 al 20 aprile, per uno stage di allenamenti, e poi in Spagna per la CEV U16 Volleyball European Championship 2025, dal 24 al 27 aprile.