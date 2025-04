Volley A2/F: Bam Mondovì di scena in casa dell’Hermaea Olbia, fischio d'inizio alle 17

Penultimo impegno stagionale per la Bam Mondovì, che oggi, domenica aprile, alle ore 17, affronterà in trasferta l’Hermaea Resinglass Olbia di coach Dino Guadalupi.

Le pumine, già virtualmente retrocesse in B1 da un paio di settimane, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Appare comunque legittimo attendersi una prova dignitosa da parte delle rossoblù, quanto meno per uscire a testa alta da questa sfida ormai povera di stimoli per entrambe le formazioni.

Anche la compagine sarda, infatti, ha già tagliato con largo anticipo il traguardo della salvezza, ma vuole salutare il proprio pubblico nei migliore dei modi, con una vittoria. Obiettivo che non è riuscito sette giorni fa alle pumine nel match interno co avversario l’Offanengo. Contro le neroverdi lombarde, infatti, il Puma si è reso protagonista di una prestazione scialba e rinunciataria. Sarà così anche in Gallura? Solo il campo ci darà la risposta.

Una ex per parte, con le palleggiatrici Laura Pasquino e Dana Schmit. Arbitri dell’incontro saranno Alessandro D’Argenio e Riccardo Faia. Prevista come di consueto la diretta streaming della gara sul sito internet Volleyballworld TV.

Al Geopalace di Olbia il fischio d’inizio è fissato per le 17.