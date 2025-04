Volley A2M Semifinale Play-off. Cuneo illude, ma il primo round è di Prata: piemontesi sconfitti 3-2

A Cuneo non riesce il "colpo" in quel di Prata: MA Acqua S.Bernardo sconfitta 3-0 (Foto Franco Moret)

Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Quando sembrava che la partita di Prata di Pordenone finisse con l'ennesimo 0-3 in favore di Cuneo, i friulani grazie ad un attacco di Terpin hanno strappato sul fil di lana il terzo set agli avversari e di lì in poi la situazione è cambiata. Il bello (o il brutto) dei play-off.

Gara-1 di semifinale va alla Tinet, che vince 3-2 (17-25/23-25/26-24/25-17/15-10) e domenica prossima proverà a chiudere i conti in trasferta. Con la consapevolezza di avere il vantaggio di potersi giocare ancora la "bella". Peccato per la MA Acqua S.Bernardo, ma il campo non mente mai ed alla fine ha vinto la squadra più fredda, quella rimasta più attaccata al match.

Cuneo ha interpretato bene la partita, stavolta scattando decisa e precisa. Soprattutto dalla linea dei nove metri: sarà stata la lunga pausa dei friulani che non hanno disputato i quarti, o più probabilmente la bravura dei piemontesi ad aggredirli, tant'è che il primo set è stato quasi un monologo biancobu.

Poi, le cose sono cambiate: Prata ha calibrato la ricezione, soprattutto è cresciuta in attacco e dal secondo in poi ha fatto vedere di che pasta è fatta. E Cuneo ha dovuto rincorrere quasi sempre: il secondo lo ha fatto suo in rimonta, mentre quello successivo si è arresa ai vantaggi.

Poi ha accusato il contraccolpo ed è sparita: senza storia il quarto parziale, anche nel tie break ha dovuto giocare col fiatone, riuscendo a pareggiare per poi cedere le armi nel finale ad una Prata baldanzosa trascinata da Kristian Gamba, Mvp dell'incontro.

La grande differenza è stata proprio lì: l'opposto pratese ha chiuso con il 61% in attacco, 23 punti su 38 palle in attacco, mentre quella odierna non è stata una gran giornata per Giulio Pinali. Efficienza quasi dimezzata la sua rispetto il pari ruolo avversario, 33% (9 su 27).

Nulla è ancora scritto, ovviamente. Domenica prossima 13 aprile i ragazzi di Battocchio avranno la possibilità di pareggiare i conti di fronte al pubblico amico, per andare a giocarsi la "bella" mercoledì 20 a Prata. O dentro, o fuori: il bello dei play-off.

IL MATCH

Cuneo parte fortissimo nel primo set: 0-4, muro di Codarin, errore di Gamba in attacco ed ace di Sottile. Di Pietro non chiama time out, Prata si sblocca con un punto di Gamba dalla seconda linea (3-5), riesce a portarsi a- 1 (6-7) sul fallo d'invasione fischiato a Sette che però si fa subito perdonare mettendo a segno l'ace del 9-6. Risposta Tinet, ancora con Gamba (8-9) che però poi sbaglia un altro attacco e Cuneo torna a +3 (10-13) prima che Allik metta a segno il terzo ace piemontese: 10-14, stavolta il coach friulano ferma il gioco. Arriva il muro di Volpato su Ernastowicz (11-16), che sbaglia anche l'attacco successivo e regala il punto del +6 agli avversari (11-17). Cuneo è in palla, si fa vedere anche Pinali e sull'11-18 c'è il secondo time out per Di Pietro. L'opposto piemontese segna a referto il quarto ace del set per Cuneo (12-20), di Allik il pallonetto del 14-23 con Cuneo che arriva al set ball (14-24) sulla battuta sbagliata di Truocchio. A chiudere 17-25 ci pensa ancora l'estone.

Secondo set, stavolta è Prata a partire in quarta: un muro di Katalan su Sette, il pallonetto di Terpin ed un altro block (Scopelliti su Sette) portano la Tinet avanti 7-3. Battocchio chiama time out, ma al rientro in campo sono ancora i friulani ad andare a punto con Katalan che firma l'ace dell'8-3. Cuneo si scuote sulla battuta punto di Allik (11-8), poi si porta a -2 (11-9) sull'errore di Gamba e c'è il contro time out di Di Pietro. Ma è ancora Cuneo ad andare a punto, muro di Sette su Gamba (12-11), prima che dall'altra parte della rete risponda Terpin fermando due volte Pinali con Prata che scappa di nuovo a +4 (16-12). Cuneo recupera un break, ace di Sette (16-13), i friulani rispondono dai 9 metri con Terpin (19-15), ma due punti di Allik ed un muro di Pinali su Ernastowicz riaprono il set: parziale di 0-4 per i piemontesi e punteggio sul 19-19. C'è il sorpasso dei biancoblu con il muro di Sette su Gamba (20-21), poi il break sul 21-23 con Pinali a fermare Ernastowicz che sbaglia anche la battuta del set ball piemontese (22-24). Il primo tempo di Volpato porta Cuneo sul 2-0 (23-25).

Prata è con le spalle al muro e parte ancora forte nel terzo: l'ace di Katalan, Ernastowicz in attacco ed un muro di Scopelliti su Pinali portano la Tinet avanti 3-0. Arriva però un errore in attacco di Terpin, Cuneo recupera un break (4-2) e si porta a -1 (5-4) con un attacco di Sette, ma il muro di Katalan su Allik riporta i friulani a +3 (9-6). Non è la giornata degli opposti: Gamba sbaglia il punto del nuovo -1 piemontese (10-9) il punto della parità (11-11) lo mette a terra Codarin dal centro, prima che Terpin segni a referto l'ace del nuovo +2 friulano sul 13-11. Il nuovo pareggio cuneese arriva sul 18-18 con Sette a chiudere un'azione memorabile dei piemontesi, i quali mettono la freccia sul 20-21 sul pallonetto di Sottile. Prata risponde con l'ace di Gamba (22-21), va sul set ball con l'errore al servizio del neo entrato Malavasi (24-23) e riapre la gara sull'attacco di Terpin (26-24).

Cuneo accusa il contraccolpo in avvio di quarto set: Alberini e Terpin fermano Pinali e Allik a muro e Prata scappa 3-0 con Battocchio che ferma subito il gioco, ma al rientro in campo c'è l'errore di Pinali del 4-0 friulano. I piemontesi riordinano le idee e con Sette si prendono un break (6-4) prima che l'errore di Terpin li riporti a -1 sul 6-5, ma Katalan in attacco ed un ace di Ernastowicz riportano avanti la Tinet avanti 10-6. Sul punteggio di 11-7 Battocchio cambia Pinali con Brignach, mentre Allik rimette per un attimo in moto i suoi segnando il punto dell'11-9, ma poi sbaglia l'attacco del 13-9. Doppio errore anche per Brignach e sul 15-9 Battocchio rimette in campo Pinali cambiando Sette con Agapitos che firma subito il suo primo punto (15-11), mentre il muro di Pinali su Ernastowicz vale il 16-13 ma Prata non molla e con Gamba in attacco e l'ace di Ernastowicz torna a +6: sul 21-15 entrano Maciel per Allik, Mastrangelo per Sottile e Malavasi per Volpato. La Tinet però è ormai avviata verso il tie break: il punto del 25-17 è un errore piemontese.

Due errori di Volpato portano Prata avanti 2-0 in avvio di tie break, che scappano 4-1 con il muro di Scopelliti su Allik. Cuneo risponde con il primo tempo di Codarin (5-4), pareggia a quota 7 con Volpato e va al cambio campo avanti di una lunghezza grazie all'ace di Pinali (7-8), al quale però risponde subito Katalan riportando Prata avanti 9-8. Il break pratese sull'ace-net di Alberini (11-9), poi c'è il +3 (13-10) grazie al muro di Scopelliti su Allik mentre l'ace di Terpin porta i friulani al match ball sul 14-10. Chiude Gamba.