Volley Femminile – Il Fenerbahçe di Marco Fenoglio vince la “Coppa di Turchia”

Mamma li turchi? No! Mamma gli italiani!

Il tecnico cuneese Pesio Marco Fenoglio, già vincitore di numerosi trofei e campionati su e giù per l’Europa, nel suo primo anno di guida del Fenerbahçe, ha alzato al cielo la “Coppa di Turchia”, bissando il successo in Super Coppa giunto nello scorso mese di ottobre.

L’importante club turco ieri sera ha battuto in finale Eczacibaşi Dynavit con un netto 3-0.

La gara, giocata a Izmir, in un Halkapinar Sports Hall traboccante di pubblico ed entusiasmo, è stata particolarmente combattuta, nonostante il risultato finale possa far pensare a qualcosa di diverso. I parziali di 26-24, 25-22, 28-26 descrivono appieno la battaglia sportiva che si è vissuta in campo.

Alla fine il successo è andato alla squadra che, oltre alla qualità, ha saputo aggiungere quella verve in più rispetto all’avversaria.

Tra le protagoniste della gara l’opposto cubano Melissa Vargas, eletta MVP anche grazie ai suoi 26 punti messi a referto. Comprensibile la soddisfazione a fine gara del tecnico cuneese, che tra le tante squadre di club e nazionali allenate nella sua carriera ha guidato anche il Vbc Mondovì.

Neanche il tempo di festeggiare la conquista della Coppa di Turchia, però, che Marco Fenoglio deve concentrarsi sui play-off che mettono in palio il titolo del campionato Sultaniar Ligi. Mercoledì 9 aprile, infatti, il Fenerbahçe scenderà in campo per affrontare in semifinale il Galatasaray. Per Fenoglio è partita la caccia al “triplete”.