I Macellai tradizionali hanno incontrato i servizi veterinari di Asl Cn1 e Cn2

Lo scorso 27 marzo la sede di Confcommercio della provincia di Cuneo ha ospitato un incontro tra i macellai tradizionali ed i dirigenti servizi veterinari delle Asl Cn1 e Asl Cn2, per un aggiornamento riguardante le normative specifiche nel settore del commercio di carne fresca e preparazioni di “pronti a cuocere”.

“Si è trattato – interviene Gianni Gallo, presidente del sindacato Macellai tradizionali Federcarni-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – di un incontro positivo in un clima di profonda collaborazione”.

Durante l’incontro si è parlato di spedizione carne fresca in province confinanti con la Granda, informazioni d’origine su prodotti suini, avicoli, etc., etichetta provvisoria per sottovuoto interno, uso allergeni e additivi ed uso taglieri in legno o plastica.

“Nel ringraziare – precisa Gallo – la dottoressa Guerra e il dottor Pitardi, insieme ai loro collaboratori intervenuti alla riunione, per la disponibilità dimostrata nei confronti della categoria dei Macellai tradizionali, sarà nostro impegno organizzare riunioni provinciali periodiche per fare in modo che il nostro lavoro e la nostra professionalità, insieme ad un prodotto invidiato dovunque, possano essere il fiore all’occhiello della provincia di Cuneo”.

“Anche da parte mia – conclude Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – va il ringraziamento ai Servizi Veterinari delle Asl Cn1 e Cn2 per l’impegno dimostrato durante l’incontro e ai numerosi macellai tradizionali associati presenti, ottimo viatico per una collaborazione che prosegue nel nome della qualità".