A Savigliano la conferenza "Conoscenza, protezione e consumo del suolo"

"Conoscenza, protezione e consumo del suolo. Come preservare una preziosa risorsa non rinnovabile è il tema della conferenza che si terrà sabato 12 aprile alle ore 16 presso il Salone della Società Mutuo Soccorso di Savigliano in piazza Cesare Battisti 8 al 1° piano. Relatore dott. Renzo Barberis, ex Dirigente ARPA Piemonte .

I temi di grande attualità che saranno presentati riguardano la necessità di conoscere il suolo agricolo e forestale nelle sue qualità, di limitarne l’impermeabilizzazione, e di preservarlo dalle minacce che ne compromettono quotidianamente le indispensabili funzioni.

Ingresso libero.