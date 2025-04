Bra, al torneo di Burraco organizzato da Primavera Africana vince la solidarietà

Si è concluso con un’emozionante serata il torneo di Burraco, organizzato domenica 30 marzo dall’associazione Primavera Africana.

Il Centro di incontro della frazione San Michele di Bra ha visto un’affluenza straordinaria con un “sold out” di partecipanti che si sfidavano a diverse squadre, mettendo alla prova le loro abilità nel Burraco.

La manifestazione ha avuto luogo in un’atmosfera di entusiasmo e solidarietà, culminando nella raccolta di oltre 2mila euro, che serviranno a sostenere i progetti scolastici di don Max in Benin (Africa).

Alla cena, che è stata servita dai volontari dell’associazione AbBRAcciAMO, era presente anche il sindaco di Bra Gianni Fogliato, che ha condiviso la gioia della serata, sottolineando l’importanza di eventi di questo tipo nel promuovere l’inclusione sociale e la solidarietà. La sua partecipazione, insieme al consigliere Bruna Sibille, ha confermato il valore di iniziative che mirano a migliorare la vita e l’istruzione dei più piccoli, a qualunque latitudine si trovino.

Piena soddisfazione per il risultato ottenuto da parte di Claudia Mallardo che a nome di Primavera Africana e di don Max ha ringraziato tutti i partecipanti, nonché le autorità comunali per la loro presenza e il sostegno istituzionale che hanno voluto manifestare, aggiungendo: «Grazie alle signore Marina Borri e Mirka Dragone per l’organizzazione. Il torneo è iniziato alle ore 15 circa ed è terminato alle 19 circa. A seguire la premiazione: grazie ai numerosi sponsor sono state premiate 14 coppie. Grazie per l’ottima cena preparata dall’associazione AbBRAcciAMO».

Il torneo di Burraco non è stato solo una gara, ma un’occasione per costruire legami, ricordare l’importanza di prendersi cura gli uni degli altri anche a migliaia di km di distanza. L’evento ha dimostrato che, quando ci si unisce per una causa comune, si possono raggiungere risultati straordinari.

Con il sorriso di chi ha condiviso momenti di allegria e l’impegno costante per la beneficenza, Primavera Africana guarda al futuro con la speranza di realizzare ulteriori iniziative di successo a sostegno delle cause più nobili.

Cos’è il Burraco

Il Burraco, più raramente detto Buracco, è un gioco di carte della famiglia della Pinnacola, nato probabilmente in Uruguay intorno agli anni ‘40 come variante della Canasta (dalla quale comunque si differenzia sensibilmente in regole e tattiche), diffusosi in Italia intorno agli anni ‘80. L’etimologia del nome è incerta: l’ipotesi più probabile è che derivi dal portoghese buraco (“setaccio”), sebbene non sia chiaro il legame del termine con il gioco in sé; Buraco è in effetti il nome di una versione del gioco diffusa in Brasile. Una versione nota come Burako è diffusa in Argentina ed è giocata con tessere da Rummikub. Il gioco è molto semplice, perché basato su poche e facili istruzioni e poi su tanta fortuna. Si utilizzano due mazzi di carte francesi (quelle da poker per intenderci) e il tavolo può essere composto da un minimo di due ad un massimo di quattro giocatori. Per Burraco si intende una combinazione o una scala di almeno 7 carte e vince chi alla fine del gioco, dopo aver creato almeno un burraco, rimane senza carte. Ok, capiamo che da leggere non sia facilissimo, ma tempo di provare una volta ed è subito festa!