Deiezioni canine non raccolte, il Comune di Savigliano adotta nuove misure: presto via ai controlli

A Savigliano, così come in tutte le città della Granda di tanto in tanto si presenta puntuale il problema delle deiezioni canine che non vengono raccolte dai loro proprietari. Questo nonostante le molteplici campagne di sensibilizzazione che, a turno, le varie amministrazioni pongono in essere.

"Questi comportamenti sono tenuti da un’esigua minoranza tra i proprietari di animali domestici - dice l'assessore all'igiene ambientale del Comune di Savigliano, Rocco Ferraro in una nota inviata alle redazioni -. Tuttavia visto il perdurare ed il peggiorare della situazione, si è comunque reso necessario un intervento più rigoroso e di natura sanzionatoria".

Nel mese di marzo è stata emessa un’Ordinanza Sindacale nel mese di marzo che prevede, oltre al richiamato obbligo di essere sempre in possesso dell’occorrente e di effettuare correttamente la raccolta delle deiezioni, che sia utilizzato il guinzaglio, che l’animale sia affidato ad una persona in grado di gestirlo correttamente, che gli animali con problemi comportamentali indossino la museruola e che vi sia sempre sicurezza nella convivenza tra animali e persone.

"La polizia municipale è prossima ad effettuare controlli mirati al contrasto di questi comportamenti", continua Ferraro. Si inizierà dal centro storico, dove il problema è più evidente e la presenza degli operatori di pubblica sicurezza a piedi è maggiore e si proseguirà con un’estensione dei controlli a tutte le aree periferiche.

L'assessore chiede la collaborazione da parte della cittadinanza: "Chiediamo di farsi parte attiva in questo processo segnalando, laddove possibile e nel rispetto della privacy situazioni che necessitano intervento".