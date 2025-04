Garessio, iniziata la pulizia dei sentieri grazie ai volontari degli Alpini, degli AIB e del CAI

Sono iniziati negli scorsi giorni, complice il bel tempo, i primi lavori di pulizia di alcuni sentieri di Garessio.

Le operazioni sono state eseguite grazie ai volontati del gruppo Alpini, dell'AIB e dei CAI.

Oltre ad aver preso in carico alcuni storici sentieri il Comune, a fronte di un contributo, ha intenzione di recuperarne ormai quasi quasi scomparsi e che potranno così tornare a servizio della popolazione e dei turisti. In aggiunta verrà pulita la zona del Castello al Borgo Maggiore per riscoprire il più possibile gli antichi ruderi.



"Desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a ciascun volontario - commentano dall'amministrazione comunale -, il vostro lavoro è fondamentale non solo per la sicurezza e il benessere di chi cammina e si avventura in questi luoghi, ma anche per preservare la bellezza e la biodiversità di queste aree naturali che tanto amiamo.

I sentieri di montagna sono il cuore pulsante del nostro territorio, sono luoghi di incontro con la natura, spazi di rigenerazione per il corpo e la mente, ma anche ecosistemi delicati che richiedono cura e attenzione. Grazie al vostro impegno costante queste preziose vie di accesso a montagne e boschi restano sicure, pulite e accessibili a tutti, permettendo a chiunque di godere della loro bellezza in modo rispettoso e responsabile".



A breve partiranno anche i lavori di pulizia di rii e sentieri da parte della squadra di operai forestali della Regione Piemonte.