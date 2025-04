Nuovi parcheggi e asfalto in via dell’Asilo al Gallo, il sindaco Garau: "Completiamo finalmente l’area davanti alla materna"

L'area in via dell'Asilo a Gallo, frazione di Grinzane Cavour, interessata dai lavori

Nei prossimi giorni partiranno i lavori di completamento in via dell’Asilo, a Gallo d’Alba, nell’area antistante la scuola materna. Un intervento atteso da tempo, che chiude un percorso più ampio di riqualificazione urbana nella zona, con una spesa complessiva di 24 mila euro, interamente coperta con fondi comunali. I lavori si svilupperanno tra metà aprile e maggio.

“Oggi non parliamo di progetti futuri, ma di uno che stiamo concretamente portando a termine. È un intervento piccolo, ma importante: finalmente sistemiamo l’ingresso davanti all’asilo”, spiega il sindaco Gianfranco Garau.

Dopo l’asfaltatura della strada avvenuta nei mesi scorsi, i lavori riguardano ora la porzione davanti alla scuola, compresa la zona accanto al palazzo adiacente. Grazie alla collaborazione con i privati, è stato possibile recuperare una piccola area per la creazione di cinque nuovi parcheggi, fondamentali per migliorare la sosta nei momenti di entrata e uscita dei bambini.

“Oltre ai parcheggi – aggiunge Garau – sistemeremo anche la grande griglia per la raccolta dell’acqua piovana, che andava sostituita, e renderemo più ordinato e sicuro l’accesso pedonale all’asilo per i genitori. È un lavoro semplice, ma molto sentito dalla comunità”.

I lavori comprendono anche la sistemazione dell’ultimo tratto interno della via, nella parte chiusa al traffico tra il palazzo e l’edificio scolastico, anch’essa oggetto di nuova asfaltatura. “Insieme ai residenti e ai proprietari del condominio – conclude il sindaco – abbiamo condiviso le soluzioni migliori. Con questo intervento chiudiamo un ciclo che era rimasto in sospeso per mesi a causa dei tempi necessari allo spostamento dei pali Enel”, ha concluso il vicesindaco Giorgio Raimondo.