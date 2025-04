Paneco Ambiente è sponsor della prima edizione del Norma Fantini Opera Contest: un incontro tra passione, cultura ed eccellenza artistica

La prima edizione del Norma Fantini Opera Contest, organizzata dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con More News Soc Coop e Fondazione Fossano Musica, rappresenta un evento unico e di grande prestigio nel mondo della lirica, un’occasione per offrire a giovani cantanti un percorso didattico sotto la guida del soprano di fama internazionale Norma Fantini.

Il concorso, infatti, si distingue per la sua componente formativa e il suo alto livello artistico, non solo offrendo una competizione per cantanti lirici, ma anche un’opportunità di crescita e perfezionamento attraverso un programma di masterclass, che culminerà con la messa in scena dell’opera "La Bohème". Le masterclass, che inizieranno a metà aprile 2025, vedranno la partecipazione dei giovani cantanti in un percorso intensivo di studio e preparazione, sotto la guida di Norma Fantini e del regista Alessio Pizzech. Al termine di questa esperienza formativa, i cantanti metteranno in scena la celebre opera "La Bohème", che rappresenta non solo un’opportunità di visibilità, ma anche una vera e propria esperienza professionale.

In questo scenario culturale di grande valore, Paneco Ambiente, un’azienda giovane e visionaria con oltre 40 anni di esperienza nel settore della sostenibilità, annuncia con entusiasmo la propria sponsorizzazione del Norma Fantini Opera Contest, un prestigioso concorso dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di giovani talenti nel mondo dell'opera lirica. Con una forte vocazione per la green economy e la protezione della microbiodiversità, l’azienda si distingue per il suo approccio innovativo, investendo costantemente in Ricerca & Sviluppo. Collaborazioni con università e enti di ricerca internazionali hanno alimentato il suo spirito pionieristico, portando a decine di brevetti su soluzioni biotecnologiche all’avanguardia. Opera con successo in diversi settori: agricoltura, zootecnia, industria, ambiente, pubblico e domestico, offrendo soluzioni sostenibili per un futuro più verde e responsabile.

Questa collaborazione nasce dalla volontà dell'azienda di sostenere iniziative culturali che possano lasciare un segno positivo nella società e offrire opportunità concrete alle nuove generazioni di artisti.

L'Amministratore Unico di Paneco Ambiente, Lorenzo Bertolotto, spiega le ragioni di questa scelta: "Abbiamo deciso di sostenere il Norma Fantini Opera Contest perché crediamo fermamente nell'importanza della cultura e del talento. Il nostro impegno per la sostenibilità ambientale si affianca alla volontà di investire nel patrimonio artistico e musicale, elementi fondamentali della nostra identità collettiva. La musica lirica rappresenta un'eccellenza del nostro Paese e riteniamo fondamentale supportare i giovani artisti che ne custodiscono e ne innovano la tradizione. Sostenere i giovani significa costruire un futuro in cui la bellezza e l'arte possano continuare a ispirare e unire le persone.”

Paneco Ambiente, da sempre attenta alla responsabilità sociale d’impresa, considera la promozione

della cultura un valore imprescindibile. La sponsorizzazione del concorso si inserisce in un più ampio impegno dell’azienda a favore di iniziative che arricchiscono la società e offrono opportunità concrete ai talenti emergenti. Oltre al sostegno delle arti, promuove attivamente progetti didattici nelle scuole, sensibilizzando le nuove generazioni sui temi ambientali e della sostenibilità.

Paneco Ambiente ritiene che investire nella cultura e nell'educazione rappresenti un contributo fondamentale per la crescita di una comunità più consapevole, creativa e sensibile verso le grandi sfide del nostro tempo.

La prima edizione del Norma Fantini Opera Contest, con le sue masterclass e la messa in scena de "La Bohème", offre una combinazione perfetta di formazione, competizione e esperienza pratica, creando un’opportunità unica per i giovani cantanti di emergere nel mondo dell’opera. Il progetto, è destinato a diventare un evento di riferimento nel panorama lirico internazionale, e grazie al supporto di Paneco Ambiente, si conferma come un’importante occasione di valorizzazione della cultura e dei talenti emergenti.