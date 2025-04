Pisa ha ospitato l'assemblea dei delegati dell’Associazione micologica Bresadola

Sabato 5 e domenica 6 aprile a Pisa si è svolta l’assemblea annuale dei delegati dell’Associazione micologica Bresadola che ha sede a Trento e che raggruppa 120 gruppi micologici delle varie regioni d’Italia.

Per il Gruppo Micologico Cebano erano presenti il presidente Giorgio Raviolo ed il direttore scientifico Nicolò Oppicelli.

In questa occasione è stato rinnovato il consiglio direttivo dell’A.M. Bresadola per il prossimo quadriennio. Oppicelli è stato confermato tra gli 11 componenti del Consiglio, unico per Piemonte, Liguria e Valle d ‘Aosta.