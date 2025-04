Racconigi: Villa Cayre per la prima volta tra i Luoghi del Cuore del FAI

Fino al 10 aprile è possibile votare per Villa Cayre di Racconigi nell'ambito dell'iniziativa Luoghi del Cuore, promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Lanciato nel 2003, questo progetto ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia, offrendo un contributo economico per il recupero e la ristrutturazione dei luoghi più votati.

Villa Cayre è un bene di inestimabile valore dal punto di vista storico e architettonico per il territorio racconigese: la tenuta originaria risale almeno al XV secolo, mentre la villa venne costruita verso la metà del XVIII dai fratelli Cayre, da cui prende il nome. La facciata interna è di particolare interesse architettonico e scenografico e nei pressi sorge una piccola cappella che venne eretta nel 1760.

A ridosso dell’ingresso della villa si ergono due imponenti platani monumentali, che, con i loro 253 anni, sono testimoni della storia del luogo. Nel ‘900, la villa fu l'abitazione del pittore Giuseppe Augusto Levis, la cui arte è oggi celebrata con una pinacoteca a lui dedicata.

"Sarebbe davvero bello che tutti quelli che ritengono Villa Cayre un luogo del cuore votassero in questa iniziativa. Per essere finanziati, dovremmo arrivare tra i primi e sappiamo che non sarà facile. Tuttavia siamo molto orgogliosi di questa candidatura per un luogo così significativo per la storia e la cultura di Racconigi”, commenta il sindaco di Valerio Oderda.

É possibile votare per Villa Cayre sul sito del FAI a questo link: https://fondoambiente.it/luoghi/racconigi-villa-cayre-frazione-cayre?ldc.