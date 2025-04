Rinnovo ordine architetti della provincia di Cuneo: si presenta la lista "Noi architetti"

Saranno rinnovate a breve le cariche dell'ordine degli architetti della provincia di Cuneo.

Ecco la lista NOI ARCHITETTI – Insieme possiamo, Insieme per l’Architettura

Ci presentiamo alle prossime elezioni per un Ordine professionale più attento, inclusivo e concreto. Il nostro gruppo si compone di 12 tra professioniste e professionisti, provenienti da esperienze diverse, ma uniti dalla volontà di costruire una comunità di architetti più coesa, capace di affrontare le sfide della professione con uno sguardo lucido e propositivo.

Siamo particolarmente orgogliosi della forte presenza femminile, non come dato formale, ma come scelta culturale e politica. Crediamo infatti, che la parità di genere sia un tema prioritario, insieme alla valorizzazione dei giovani e alla dignità della professione, da tutelare anche attraverso l’equo compenso.

Innovazione e conoscenza si incontrano nel nostro gruppo: molte candidature sono alla prima esperienza, portano entusiasmo, freschezza e voglia di fare. Al loro fianco ci sono figure che conoscono da vicino il funzionamento dell’Ordine, per garantire competenza e continuità.

Il nostro obiettivo è rendere l’Ordine più dinamico, più vicino agli iscritti, capace di ascoltare davvero e di costruire risposte concrete. Vogliamo accompagnare la professione nel suo cambiamento, rilanciandone il valore culturale e sociale.

Come diceva Giorgio Gaber, “Libertà è partecipazione”: partecipare è l’unico modo per contare davvero.

Per questo, ogni voto è importante. Abbiamo bisogno di tutti voi per costruire insieme un futuro professionale più giusto, più aperto, più forte.

I candidati del gruppo “Noi Architetti”:

MORRA FEDERICO – libero professionista e imprenditore, Mondovì - (sez. A)

MUSCO MASSIMILIANO – libero professionista, Savigliano - (sez. A)

MUTTI ALBERTO – libero professionista, Alba - (sez. B)

PELLERINO SILVANA – libera professionista, Magliano Alfieri - (sez. A)

SALA DANILO – libero professionista, Alba - (sez. A)

SCAFFIDI GIUSEPPINA – libera professionista, Bra - (sez. A)

AMATO GIANFILIPPO – libero professionista, Alba - (sez. A)

BRRUKU FRANCESKA – libera professionista, Cherasco - (sez. A)

BRUNO PAOLA – insegnante e libera professionista, Bra - (sez. A)

CANE ANNAMARIA – libera professionista e imprenditrice, Alba - (sez. A)

DEMARCHI PAOLO – libero professionista e imprenditore, Saluzzo - (sez. A)

DE ZORDO SIMONETTA – libera professionista - Cuneo - (sez. A)

Elezioni per il Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo

Come si vota:

Si possono votare fino a dieci candidati della sezione A e uno della sezione B.

La scheda elettorale elettronica prevede un numero di opzioni di voto pari a quello dei consiglieri da eleggere. Si potranno selezionare massimo 6 candidati dello stesso genere.

Il voto avverrà esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SkyVote Cloud.

Date e orari di voto:

Calendario votazioni a partire dal 10 Aprile

1) prima votazione

- il 1° giorno giovedì 10/04 dalle ore 10,00 alle ore 18,00;

- il 2° giorno venerdì 11/04 dalle ore 10,00 alle ore 18,00;

Per la validità della 1° votazione è necessario che abbiano votato la metà degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 619 iscritti.

2) seconda votazione

- il 1° giorno sabato 12/04 dalle ore 10,00 alle ore 18,00;

- il 2° giorno lunedì 14/04 dalle ore 10,00 alle ore 18,00;

- il 3° giorno martedì 15/04 dalle ore 10,00 alle ore 18,00;

- il 4° giorno mercoledì 16/04 dalle ore 10,00 alle ore 18,00;

Per la validità della 2° votazione è necessario che abbiano votato un quarto degli aventi diritto al voto e pertanto, n. 310 iscritti.