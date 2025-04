Vinitaly, pranzo stellato all’Area Piemonte per i commissari europei Hansen e Vàrhelyi, il ministro Lollobrigida e il sottosegretario Gemmato

Per pranzare a Vinitaly nella giornata odierna loro dedicata, i Commissari europei all’Agricoltura Christophe Hansen e alla Salute Olivér Vàrhelyi hanno scelto l’Area Piemonte. Con loro il ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ospiti al ristorante stellato del Piemonte insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e all’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni che ha consegnato loro in ricordo il nuovo brand “Eccellenza Piemonte – Piemonte is”. Erano presenti anche gli assessori regionali alla Sanità Federico Riboldi e al Turismo Marina Chiarelli.

Ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: «Avere allo stesso tavolo i due commissari europei all’Agricoltura e alla Salute, insieme al ministro dell’agricoltura Lollobrigida che ringrazio, è stata un’occasione preziosa che ci ha permesso di presentare le nostre eccellenze enogastronomiche e la qualità dei nostri prodotti e che mi ha permesso di trasmettere alcuni messaggi fondamentali, a partire dall’esigenza di mettere al riparo il vino da alcune decisioni che l’Europa ha preso in passato, come ad esempio è accaduto con l’etichettatura in Irlanda».

Aggiunge l’assessore Bongioanni: «Ringrazio il Ministro Lollobrigida che ci ha dato l’opportunità di avere ospiti dell’Area Piemonte i commissari europei Hansen e Vàrhelyi e di far conoscere loro l’eccellenza, la qualità e il valore salutistico dell’agroalimentare piemontese. Con lui n queste giornate veronesi sto avendo frequenti momenti di scambio per coordinare a tutti i livelli - con la piena sintonia che ci contraddistingue - le politiche a difesa e sostegno dell’agroalimentare piemontese. E con lui ringrazio il sottosegretario Gemmato per il sostegno al valore del cibo sano come obiettivo da difendere e promuovere».

Il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida ha anche voluto inviare con una lettera indirizzata all’assessore Bongioanni il riconoscimento per l’impegno e i risultati conseguiti alla manifestazione Agricoltura È, che si è tenuta in Piazza della Repubblica a Roma dal 24 al 26 marzo scorsi: «La Tua partecipazione – scrive il ministro Lollobrigida – ha contribuito in modo significativo alla riuscita di una manifestazione che ha saputo raccontare, con forza e autenticità, il valore profondo dell’agricoltura italiana. Oltre 100.000 persone e 12.000 studenti hanno animato tre giornate intense, ricche di contenuti, esperienze e confronto. Abbiamo voluto mostrare come questo settore sia non solo produzione, ma identità, cultura, tutela dell’ambiente e forza per il futuro. Un mondo che parla ai giovani, ma anche alla nostra terra, a noi stessi, e a cui dobbiamo attenzione, visione e rispetto. La Tua adesione ha contribuito a trasmettere questo messaggio e a rafforzare il legame tra istituzioni, agricoltori e territorio».