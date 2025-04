La Morra, più controlli sul traffico pesante della SP7: cinquanta le violazioni al Codice della Strada rilevate dalla polizia Locale

La sicurezza stradale e la regolarità dell'autotrasporto pesante sono state al centro di un'operazione di intensificazione dei controlli condotti dalla Polizia Locale di La Morra sulla SP7. L'obiettivo dell'operazione era quello di verificare la conformità dei veicoli pesanti che transitano sulla SP7 alle norme di sicurezza e alle disposizioni relative al trasporto di merci ed al divieto di transito per i mezzi di massa a pieno carico complessiva superiore alle 7,5 tonnellate in direzione Alba.

Durante l'operazione, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli accurati sui veicoli pesanti che transitavano sulla SP7, verificando:

- La massa complessiva dei veicoli e il rispetto dei limiti di peso

- La presenza e la conformità dei documenti di trasporto e di identificazione del veicolo

- Lo stato di manutenzione dei veicoli e la presenza di eventuali difetti o irregolarità

- Il rispetto delle norme relative alla sicurezza strada

I controlli da gennaio ad oggi hanno portato alla scoperta di numerose irregolarità e infrazioni alle norme di sicurezza, alle disposizioni relative al trasporto di merci ed al non rispetto dell’Ordinanza Provinciale di divieto di transito in direzione Alba, rilevando nel complesso una cinquantina di violazioni al Codice della Strada.

L'operazione condotta del Comando Lamorrese è un esempio della priorità che le autorità attribuiscono alla sicurezza stradale su una arteria fondamentale, per il territorio.

“Ringraziamo il personale del nostro Comando di Polizia Locale per il lavoro svolto nel presidiare un tratto di strada quanto mai complicato e trafficato. Il rispetto delle regole e dei divieti è fondamentale per la fruizione di una arteria fondamentale come la SP7” ha detto il sindaco Marialuisa Ascheri sull’operato del Comando.