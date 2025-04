Collisioni, Loredana Bertè a "La Barbera incontra" di San Damiano d'Asti

Sarà la “ribelle” Loredana Berté la grande protagonista de “La Barbera incontra”, in programma a San Damiano d’Asti dall’11 al 14 giugno, con l’organizzazione di Wake Up, in collaborazione con Collisioni e il comune di San Damiano d’Asti.

La rocker di origine calabra si esibirà giovedì 12 giugno, a partire dalle 21.30 in una tappa ufficiale del tour annunciato dalla Loredana nazionale con queste parole: “Credevate che i festeggiamenti per i miei 50 anni di carriera fossero finiti? La festa continua anche nel 2025 con un nuovissimo TOUR - libero, sincero, ribelle come sono sempre stata! Sul palco con me la mia inseparabile e potente super band Bandabertè. Quest’anno ci saranno anche tante altre sorprese”

Dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, con l’uscita di “Pazza” (Premio della Critica Mia Martini a Sanremo), diventato da subito un classico della sua discografia, l’artista tornerà live a partire da maggio con “50 da Ribelle-Tour 2025”, manifesto del suo originale percorso artistico.

Nei prossimi mesi l’interprete di “Sei bellissima”, “Folle città”, “Dedicato”, “Non sono una signora” e “E la luna bussò”, tra le tante, sarà impegnata in vari progetti per celebrare cinque decenni di storia artistica; non mancherà la registrazione del nuovo atteso album di inediti, un podcast tutto suo e tante altre sorprese.

Sul palco di San Damiano d’Asti andrà in scena mezzo secolo di musica a briglia sciolta, in linea con la vita ribelle di Loredana, senza padroni e senza dover mai rendere conto a nessuno, con una capacità unica di domare il palco e di indossare panni e storie contenute nelle canzoni a lei regalate da alcune delle più ispirate penne della canzone italiana:

I biglietti per la data di San Damiano d’Asti sono in vendita dalle 16 di lunedì 7 aprile nel circuito ticketone.it