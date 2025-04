Conclusa la 33ª edizione di Fruttinfiore di Lagnasco: battuti tutti i record

Riceviamo e pubblichiamo:

La XXIII edizione di “Fruttinfiore”, la tre giorni lagnaschese dedicata alla frutta, ai fiori ed al territorio, è giunta al termine ed ora possiamo veramente dirlo, con enorme soddisfazione: definirla un’edizione da record, è riduttivo perché, i tanti appuntamenti, le tante novità e una partecipazione di espositori e di visitatori che ha superato ogni più rosea previsione, si sono superati tutti i numeri registrati nelle scorse edizioni e ciò naturalmente ci ha riempiti di orgoglio.

Complice anche il bel tempo ed il clima ideale, come dicevamo, si sono battuti veramente tutti i record, di presenza di espositori, di appuntamenti da vedere e a cui partecipare e di afflusso di visitatori: mai nelle edizioni precedenti si era vista tanta gente per le vie di Lagnasco, a partire già dal venerdì pomeriggio e fino a sera inoltrata della domenica.

Il successo della manifestazione forse era nell’aria in quanto, nella mattinata di venerdì, prima dell’inaugurazione, “Fruttinfkore” ha avuto il grandissimo onore di essere presentato in diretta su Rai 1, nel corso della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” durante la quale la showgirl Giovanna Civitillo, insieme al maestro Daniele Persegani, hanno parlato di Lagnasco, di Fruttinfiore, dei prodotti del territorio e della nostra cucina, per oltre 2 minuti, rendendo così alla nostra manifestazione, una insperata quanto grandissima pubblicità a livello nazionale.

Anche l'inaugurazione aveva già fatto presagire il successo: le numerose autorità intervenute, la consegna del Premio Fruttinfiore al Dott. Paolo Balocco, Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Cibo” della Regione Piemonte, la menzione di riconoscenza alla Dottoressa Maria Lodovica Gullino per la sua attività nell’ambito della ricerca e della sperimentazione a favore del mondo frutticolo, il riconoscimento agli ottantenni di Lagnasco seguiti dal ricco buffet curato dalla Pro Loco di Lagnasco, hanno aperto la ventitreesima edizione con grande prestigio e tanta appassionata partecipazione.

La giornata inaugurale è proseguita con la serata dedicata allo spettacolo “Risatissima” messo insieme da alcuni giovani della Pro Loco Junior con la collaborazione di altri volontari ed amici del teatro dialettale. L’ingresso alla serata era ad offerta libera e, tutto l’incasso raccolto è andato a favore dell’Associazione “Il Fiore della Vita” che si occupa di assistere i bambini ricoverati in Ospedale per problemi oncologici, e le loro famiglie. E’ stata una serata di successo, non solo per la bravura degli attori, che hanno saputo far ridere per tre ore ininterrottamente, ma soprattutto perché la partecipazione è stata massiccia e l’incasso devoluto all’Associazione, è stato notevole.

Particolarmente attesa, sia dagli organizzatori che dal pubblico, era la grande novità proposta da “Fruttinfore 2025” cioè il “Villaggio dei Distretti del Cibo del Piemonte” che, organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, ha raccolto per la prima volta insieme i “Distretti del Cibo” ufficialmente riconosciuti che, nel Padiglione Asprofrut e nello spazio all’uopo allestito, hanno avuto la possibilità di promuovere e valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari, l’offerta turistica e culturale e il paesaggio rurale del nostro Piemonte.

Come detto all’inizio, gli appuntamenti sono stati tantissimi, proprio come coloro che hanno contribuito al grande successo di Fruttinfiore 2025. I numeri dimostrano come le collaborazioni siano state particolarmente efficaci e fondamentali per la riuscita dell'evento:

- oltre 60.000 visitatori nelle tre giornate

- oltre 4.000 mq di superficie espositiva coperta

- oltre 4.000 mq di superficie espositiva scoperta

- 260 persone hanno visitato le sale più belle e interessanti del Castello e più di 6.000 persone hanno visitato i giardini del Castello, le peschiere e l’adiacente “Giardino delle Essenze”

- oltre 6.000 persone hanno assistito allo spettacolo pirotecnico di sabato sera

- circa 350 persone hanno assistito ed apprezzato i 6 showcooking organizzati nella giornata di domenica

- 800 iscritti alla “Camminata tra i frutteti in fiore”

- 132 iscritti alla Cursa ‘d Pumalin

- 1.113 porzioni di “frittelle di mele” preparate e vendute dai volontari della Pro Loco

- oltre 80 espositori nell'area dello S.T.A.O., provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche ed 1 addirittura direttamente dalla Nuova Zelanda

- 52 espositori partecipanti al Mercatino Fruttinfiore

- 9 le Pro Loco aderenti all’iniziativa “Fior di Pro Loco” per la gestione di “Fruttintavola” con la vendita complessiva di oltre 7.000 porzioni nelle giornate di sabato e domenica.

- 3 Consorzi di Tutela presenti in Piazza Umberto I

- 1 Radio Ufficiale della Manifestazione: “TeleRadio Savigliano” che nel corso delle due giornate ha realizzato più di 40 interviste in diretta e trasmesso i momenti più salienti della manifestazione

- “Prove in campo”, cui hanno assistito più di 100 addetti ai lavori

- oltre 2.000 le persone che hanno visitato le Chiese di Lagnasco (Parrocchia di S.Maria delle Grazie, Confraternita del Crocifisso e Santuario di Santa Maria) e la Cappella di San Gottardo, aperte alle visite nei giorni della manifestazione.

- 150 le persone che hanno fatto il giro in carrozza tra le campagne lagnaschesi e circa 30 i bambini che hanno fatto il “Battesimo della sella”

- 80 le persone che sono salite a bordo del “Trenino di Fruttinfiore”, e che hanno fatto il tour tra i frutteti fioriti e le soste presso l’Azienda Agricola “Quaranta” dove, attraverso un maxischermo hanno potuto godere il racconto della storia della frutticoltura della zona, magistralmente ed appassionatamente raccontata dal tecnico frutticolo LucaCastellino e a seguire, presso gli stabilimenti della “Lagnasco Group” dove, apposite visite guidate portavano i viaggiatori a scoprire i segreti della lavorazione e della commercializzazione della frutta del nostro territorio.

- Più di 1.200 le degustazioni di mele e derivati, distribuite dagli Assaggiatori di Frutta e dagli alunni della Scuola Agraria di Verzuolo

Particolarmente apprezzato lo spettacolo piromusicale del sabato sera nella nuova location di Via Santa Maria: Uno spettacolo di luci, fuochi, musica e sensazioni, che ha fatto rimanere i tantissimi spettatori, per oltre 40 minuti, con gli occhi rivolti al cielo e che alla fine ha raccolto uno scroscio interminabile di applausi.

Sin dal sabato mattina, Piazza Umberto I si è riconfermata la piazza dedicata alla Mela Rossa IGP, alle eccellenze del territorio e ai consorzi di valorizzazione dei prodotti.

Il pubblico ha avuto la possibilità di osservare da vicino le numerose varietà di mele grazie alla consueta “Mostra Pomologica” allestita e curata da Agrion, conoscere AOP PIEMONTE che raggruppa le maggiori Associazioni di Produttori che si occupano della Valorizzazione e della Tutela delle produzioni ortofrutticole della Provincia di Cuneo e del Piemonte, tra le quali la Mela Rossa Cuneo IGP, la Castagna Cuneo IGP e i prodotti biologici. Durante questo “viaggio” nel mondo della frutta, il numeroso pubblico ha avuto anche la possibilità di acquistare mele, piccoli frutti e prodotti derivati, nell’area vendita gestita dai volontari della Scuola Materna con i prodotti offerti dalla Lagnasco Group in Piazza Umberto 1°.

La Piazza ha ospitato anche produttori locali, il Consorzio Crudo Cuneo DOP, i Consorzi di Tutela e Valorizzazione, le iniziative di Terres Monviso e Associazione Octavia.

Un evento apprezzato dai visitatori è stato quello relativo all’apertura delle 3 Chiese di Lagnasco: la Chiesa Parrocchiale, la Confraternita del Crocifisso e il Santuario di Santa Maria, nonché della Cappella di San Gottardo all’interno del Cimitero. Oltre 1500 persone son passate nelle chiese nei due giorni di apertura.

Successo anche per gli showcooking programmati per la domenica, a cominciare dalla presentazione dell’”Aperitivo Fruttinfiore” curata dagli alunni dell’Istituto Alberghiero di Barge, alla realizzazione in diretta di un “tomino perfetto” da parte del “Casaro Gianni”, alla presentazione, da parte della Pro Loco di Lombriasco, presente a “Fruttintavola”, del loro dolce tipico e tradizionale: “Il Cariton” che per l’occasione, oltre che con l’uva fragola, come vorrebbe la ricetta originale, è stato realizzato con le Mele Rosse Cuneo IGP, in onore di Fruttinfiore. La serie degli Showcooking è proseguita con la presentazione di: “Dalla Fattoria alla Bottega”. Guidato al microfono da Simona, conduttrice di TeleRadio Savigliano, che ha condotto anche tutti gli altri appuntamenti della giornata, e davanti ad un numeroso pubblico, si sono incontrati i formaggi della “Fattoria Gallina Golosa” con Francesca e Alessandro, titolare della “Bottega dei Gusti” di Savigliano, che hanno realizzato alcune ricette con formaggi e mele del territorio, il tutto condito dagli interventi del giovane ma bravissimo e simpaticissimo “Vittorio” della “Fattoria Gallina Golosa”. A conclusione della giornata, curato dalla ditta “La Manta Food” gli organizzatori hanno voluto salutare i tantissimi visitatori con la presentazione dell’Aperitivo di commiato realizzato con succo di mela frizzante.

Se parliamo di grandi numeri poi non possiamo fare a meno di ricordare il grande successo di “Fruttintavola” riproposto sotto il titolo di “Fior di Pro Loco” cioè con la gestione dell’evento da parte di ben 9 Pro Loco del territorio, con i propri volontari. Come detto è stata una tra le iniziative più apprezzate dal pubblico dei visitatori che, nel corso dei due giorni, hanno costantemente affollato il padiglione dedicato, gustando tutte le specialità locali proposte ognuna da una diversa Pro Loco. Il numero delle porzioni distribuite, più di 7.000, stà ad indicare la riuscita dell’iniziativa.

Degna di citazione è anche l’esposizione di trattori e attrezzature d’epoca realizzata dall’Officina Meccanica Gagliardo e dall’appassionato Aldo Risso, nell’area esterna dello STAO che è stata molto apprezzata ed ha destato la curiosità dei tanti visitatori, nonché la “Mostra di Moto Storiche” presentata dall’appassionato lagnaschese Pierangelo Piosso, nel cortile di casa sua in Via Santarosa.

Sempre nell’area esterna dello STAO ha avuto successo la realizzazione della “Panchina Fruttinfiore” scolpita in diretta dallo scultore con la motosega e artista del legno Fabrizio Gandino di Roreto di Cherasco, oltre alla dimostrazione di potatura delle piante da frutta e dei mirtilli, curata dai tecnici Coldiretti e realizzata in collaborazione con TuttoMele, la manifestazione novembrina del Comune di Cavour, con la quale da due anni Fruttinfiore è gemellata e collabora.

E infine è doveroso ricordare la riuscita e proficua collaborazione che, fin dalla scorsa edizione si è instaurata tra Fruttinfiore e l’emittente televisiva locale “Telecupole”. Le sue telecamere sono state presenti a Fruttinfiore fin dal mattino di venerdì realizzando due lunghe dirette nei giorni di venerdì e sabato in cui i due fantastici conduttori Sonia e Mauro, hanno presentato la manifestazione anche nei suoi angoli più nascosti, facendo in modo che anche chi era a casa e non poteva fisicamente essere a Lagnasco, potesse comunque partecipare all’evento e seguirlo in tutti i suoi momenti più importanti. Le telecamere di Telecupole sono poi rimaste a Lagnasco anche la domenica per la registrazione del programma “Terraverde – Speciale Fruttinfiore Lagnasco”, condotta da Claudio Calorio, che andrà in onda, sempre su Telecupole, venerdì 11 aprile alle ore 20,35 e sarà replicata sabato 12 aprile alle ore 8,45.

A conclusione possiamo davvero dire che anche quest’anno “Fruttinfiore” è stato all’altezza della sua tradizione e che anzi si è davvero superato presentando un programma completo e intenso, ma apprezzato da tutti i visitatori. Dunque, al termine, è normale che ci sia grande soddisfazione da parte del comitato organizzatore, delle “maglie gialle” dei volontari della Pro Loco che rappresentano il “braccio armato” di Fruttinfiore e di tutti gli altri volontari che hanno partecipato, anche a titolo personale, alla realizzazione dell’evento. A tutti i volontari giunga, da parte del comitato organizzatore, il ringraziamento più grande e più sincero.

Dopo il grande successo di questa edizione non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento, per l'edizione 2026, già programmata per il 10, 11 e 12 aprile 2026.