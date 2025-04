"Parole Erte. Storie e memorie al tempo presente": a Frassino il giornalista e viaggiatore francese Rapaël Krafft

Terzo appuntamento di “PAROLE ERTE. Storia e memorie al tempo presente”, la rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica di Frassino in collaborazione con l’associazione culturale Fraisensi.

Avrà luogo sabato 12 aprile, alle 1, presso i locali del Centro Culturale Lhi Mestrs, in Via San Rocco, n. 4

Il terzo evento ha per protagonista un personaggio d’eccezione, in valle Varaita appositamente per l’occasione: il giornalista e viaggiatore francese Rapaël Krafft.

Nato nel 1974, Raphaël Krafft alterna reportage per stazioni radio pubbliche di lingua francese a lunghi viaggi in bicicletta (Nord e Sud America, Vicino Oriente, Francia) da cui trae documentari e libri. È autore di Captain Teacher (Buchet Chastel 2013), racconto sulla creazione di una stazione radio in una remota regione dell’Afghanistan; di Passeur (Keller 2020), che è diventato anche un reportage radiofonico dal titolo Passeur – Comment j’ai fait passer la frontière à des réfugiés trasmesso da France Culture e premiato nel 2017 al nyf’s International Radio Program Awards for The World’s Best Radio Programs.

Ha recentemente pubblicato I Ragazzi della Clarée, un libro prezioso che conduce il lettore all’origine della rotta migratoria che dalla Guinea si sviluppa fino alle Alpi italo-francesi e propone un nuovo modo di guardare al fenomeno e ricercarne le cause, per mezzo di uno stille narrativo coinvolgente e profondo.

Dialogherà con lui Daniela Bernagozzi, insegnante e scrittrice, collaboratrice dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, curiosamente autrice di un libro quasi omonimo a quello di Krafft, Passeur (Primalpe, 2017), una storia sull’emigrazione di ieri che si confronta con quelle di oggi: i fratelli Raina, di Elva, negli anni ’30 finirono al confino accusati proprio di fare i passeur.

La traduzione della conferenza verrà assicurata da Tiziana Gallian.