Se il dialogo intergenerazionale lo fa il teatro: a Cuneo arriva il festival internazionale "Age Against The Machine"

Dispari Teatro apre le porte dell’ex Chiesa di Santa Chiara con il Festival Internazionale di Teatro “Age Against The Machine”. Si tratta di un festival unico che celebra la collaborazione internazionale e intergenerazionale attraverso le arti performative, favorendo il dialogo e la comprensione tra giovani e anziani. L'evento sfida gli stereotipi sull'invecchiamento e crea una piattaforma per affrontare l’”ageismo”, o discriminazione basata sull’età, valorizzando la ricchezza delle diverse prospettive tra generazioni.

Nel corso di tre giorni, il festival presenterà cinque spettacoli teatrali innovativi, ognuno dei quali sviluppato attraverso la collaborazione tra partecipanti provenienti da Danimarca, Portogallo, Serbia, Polonia e Italia. Queste performance si basano sulle esperienze vissute dagli anziani e sono arricchite dalla creatività e dall'energia dei giovani artisti.

Tre giorni di esperienze teatrali innovative

Il festival offrirà cinque spettacoli teatrali, tutti realizzati in collaborazione tra giovani e anziani. Gli spettacoli si svolgeranno in Officina Santachiara.

Perché è un grande progetto?

Age Against the Machine affronta l’ageismo in modo creativo e inclusivo. Coinvolgendo sia giovani che anziani nella creazione artistica, il progetto mette in luce le conoscenze e le risorse spesso trascurate delle generazioni più mature, mentre valorizza l’energia e le nuove idee dei partecipanti più giovani. Non si tratta solo di dare voce agli anziani, ma di creare una piattaforma per il dialogo intergenerazionale – un dialogo che può contribuire a costruire una società più inclusiva e sfaccettata.

Perché venire al festival

Per sperimentare collaborazioni artistiche tra culture e generazioni diverse e cambiare il nostro modo di vedere l'invecchiamento. Un’occasione per connettere le persone, indipendentemente dall’età, e creare arte che ci invita a riflettere sulla società e sul nostro ruolo al suo interno. Age Against the Machine Festival a Cuneo è un evento da non perdere.

Programma

Festival AGE AGAINST THE MACHINE, Cuneo 10-11-12 aprile 2025

Giovedì 10 aprile 2025

Ore 10:30: Diritti&Rovesci -Dispari Teatro (Italia)

Ore 18:00: Body – Teatr Brama (Polonia)

Venerdì 11 aprile 2025

Ore 10:30 Waiting for the rain. Ageism in six scenes – Troup Drz Ne Daj, Foundation, Novi Sad-European Capital of Culture (Serbia)

Ore 18:00 Old Women? Who Said That? We Are Still Here! – Universidade de Evora (Portogallo)

Sabato 12 aprile 2025

Ore 10:30 Lonliness is a monster – Nordisk Teaterlaboratorium – Odine Teater (Danimarca)

Ingresso libero. Per ulteriori informazioni scrivere a michelis@dispariteatro.com