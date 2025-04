Motori: l'equipaggio monregalese Turco-Pronestì riparte dal Rally Regione Piemonte

Riparte dal Rally Regione Piemonte l’equipaggio dei monregalesi Marco Turco e Arianna Pronestì. Dopo oltre cinque anni lontani dalle corse pilota e navigatore, compagni di abitacolo e nella vita, hanno deciso di tornare affrontando il rally che partirà dalla Città delle cento torri il prossimo fine settimana.

L’equipaggio sarà in gara con la Renault Twingo RS di categoria Rally5/R1, un ritorno importante anche perché Turco, per la prima volta dal debutto nel lontano 2009 ad Andora, cambierà categoria.

“Non è semplice riprendere dopo diversi anni di stop - spiega Turco, titolare dell'autofficina di Beinette che curerà la gestione dell’auto da corsa -. Il nostro obiettivo è quello di prendere confidenza con la nuova auto e divertirci, cercando ovviamente di dare il massimo. Non sarà facile perché le prove speciali, infatti, sono molto tecniche e veloci”.

L’ultimo impegno affrontato insieme risale al 2019, a quel Rally del Piemonte in cui l'equipaggio Turco-Pronestì chiuse con una vittoria di classe combattuta fino all'ultimo metro di prova speciale, dopo una gara dalle condizioni “d'altri tempi”.

“È passato davvero molto tempo dall’ultima gara, quindi non abbiamo alcun tipo di aspettativa se non quello di ritrovare ritmo e passione - aggiunge Pronestì, giornalista monregalese -. Ringraziamo fin d’ora le nostre famiglie che ci appoggiano, anche questa volta, consci del sacrificio che questo comporta per tutti loro e chi ha deciso di sostenerci come sponsor, oltre ovviamente al supporto del team cebano RecceAnatom: siamo davvero orgogliosi di correre con i loro colori”.

L’equipaggio correrà la gara valevole per la Coppa Rally Aci Sport di 1^ Zona. Il primo tratto cronometrato sarà la super prova speciale di venerdì sera 11 aprile ad Alba; il giorno successivo, sabato 12 aprile, le prove speciali di Loazzolo-Rocchea, Santo Stefano, Cossano-Mango e Diano d’Alba.