A Cuneo il corso sulla ventilazione domiciliare dell'ASL Cn1

"Nuovi stimoli per la ventilazione domiciliare non invasiva e invasiva" è il tema del corso avanzato organizzato dall’associazione italiana pneumologi ospedalieri e patrocinato dalla struttura complessa Pneumologia dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e dal comune di Cuneo.

L’evento si terrà a Cuneo, dal 10 al 12 aprile presso il Varco & Auditorium Foro Boario e conterà sulla partecipazione di specialisti da tutta Italia.

“La Ventilazione meccanica non invasiva e invasiva per via tracheostomica - spiega il direttore della struttura complessa cuneese, Alessio Mattei che è anche direttore scientifico del corso e presidente regionale Aipo per il Piemonte – risulta ormai un trattamento domiciliare consolidato nella gestione dell’insufficienza respiratoria cronica. La pneumologia svolge un ruolo centrale nella gestione di questi pazienti e deve sempre più far crescere le proprie conoscenze e le proprie capacità pratiche nell’utilizzo di queste procedure.”

Conclude il Primario: “Questo corso, che si rinnova ogni anno in una stretta collaborazione tra Piemonte e Liguria con relatori di caratura internazionale, che ossiedono un’alta esperienza clinica e scientifica mira alla crescita professionale degli specialisti pneumologi nelle varie condizioni cliniche che essi devono quotidianamente affrontare.”