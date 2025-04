Il 15 aprile prossimo la sede della postazione di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) di Cuneo sarà trasferita dall'attuale collocazione presso la CRI (piazzale Croce Rossa 1) alla nuova sede presso la Struttura ex Mater Amabilis Angeli (viale Federico Mistral 9 in prosecuzione del viale Angeli oltre la Chiesa).

Rimangono invariate le modalità di accesso al Servizio che avviene tramite chiamata telefonica al numero unico gratuito 116117.