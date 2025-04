Giornata Mondiale del Parkins: a Vicoforte Mondovì la camminata organizzata dall'ospedale monregalese

Il prossimo 12 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, la Neurologia e la Medicina Fisia e Riabilitativa dell’Ospedale di Mondovì promuovono una camminata a Vicoforte Mondovì con ritrovo alle ore 9,30 presso il parco del Santuario di Vicoforte (in caso di maltempo la manifestazione è confermata con inizio alle ore 11 ma non si effettuerà la camminata). A seguire alle ore 12 rinfresco presso casa Regina Montis Regalis. All’evento prenderanno parte medici e fisioterapisti delle strutture coinvolge. E’ consigliato un abbigliamento e calzature comode ed eventuali bastoncini da trekking.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Vicoforte, il comune di Mondovì l’associazione Parkimaca e il Lions Club Mondovì Monregalese.

Prenotazione obbligatoria Per info chiamare il numero 0174.677533 (ore 10-12)