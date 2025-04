“Tutti insieme in campo”: a Saluzzo un torneo di pallavolo per sensibilizzare la comunità sul tema della salute mentale

Domenica 13 aprile, dalle 9 alle 16, l’Ala di Ferro di Piazza Cavour a Saluzzo ospiterà una giornata sportiva dedicata alla pallavolo. L’evento, denominato “Tutti insieme in campo”, è organizzato per sensibilizzare la comunità sul tema della salute mentale e ridurre gli stereotipi e lo stigma sociale nei confronti del disagio psichico.

L’obiettivo della giornata è partire dal benessere fisico per arrivare alla consapevolezza del benessere mentale, sottolineando l’aspetto positivo dello sport come risorsa centrale per consentire a ciascun individuo di esprimere il proprio potenziale.

Al torneo parteciperanno squadre amatoriali e squadre dei Centri di Salute Mentale, che giocheranno insieme senza distinzioni. Hanno aderito ben quattordici formazioni provenienti non solo dal saluzzese ma da tutta la provincia, che daranno vita a due gironi e una serie di incontri, che si svolgeranno durante tutta la giornata, sui due campi allestiti per l’occasione.

L’evento è promosso dall’Associazione “La Voce di Elisa ODV” di Savigliano, in collaborazione con l’Associazione DI.A.Psi ODV (Difesa Ammalati Psichici) di Savigliano-Saluzzo-Fossano e il Dipartimento di Salute Mentale Area Nord – ASL CN1, con il Centro Diurno “Punto a capo” di Saluzzo, che da anni ha inserito la pallavolo come attività terapeutica, formando una squadra di pallavolo, “I Sensa Doit”, che partecipa all’attività promossa dalla UISP nazionale – “Sport per tutti”.

Il Comitato Regionale UISP, l’ASD Volley Saluzzo e il Comune di Saluzzo sono i principali sponsor dell’evento, e il loro supporto è fondamentale per il successo di questa giornata, che promuove lo sport come strumento di inclusione e socializzazione, mirando ad abbattere barriere e pregiudizi. Inoltre, si propone di favorire il benessere mentale con l’attività fisice per contrastare il disagio psichico, con un’attenzione particolare al mondo giovanile, sempre più esposto a queste problematiche.

Paolo Costa, Presidente dell’ASD Volley Saluzzo, ricorda che “da dieci anni la nostra associazione unisce l’attività agonistica all’inclusione sociale attraverso lo sport con il progetto VOLLEY4ALL, le cui iniziative sono descritte nel sito volleysaluzzo.it e sui nostri social. Siamo felici di collaborare con ‘La Voce di Elisa’ e ‘DI.A.Psi’ per l’organizzazione di questo evento, che diventa un’occasione per far conoscere le attività che durante l’anno vengono condivise con il Centro Diurno ‘Punto a Capo’, allenando e sponsorizzando la squadra ‘I Sensa Doit’ nel torneo UISP regionale e nazionale.”

L’evento sportivo “Tutti insieme in campo” viene riproposto dopo la precedente edizione, che nel 2023 è stato inserito nella rassegna “Festival del Rumore”, organizzato ogni anno ad ottobre dall’associazione “La Voce di Elisa” in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'entusiasmo riscontrato tra i partecipanti ha portato alla decisione di riproporre il torneo di pallavolo, realizzato anche grazie alla collaborazione di tanti volontari. La proposta dell’evento è stata prontamente accolta da numerosi sponsor, tra cui: Sedamyl, eVISO, Dimensione Arcana, Famija Saluseisa, Bollati Giochi e Infanzia, Giocolegno, Ambiente e Servizi, Acqua Eva, Valverbe, Albertengo, Caseificio Valvaraita, Ok Market Sampeyre, Noggiero Frutta, Ruggiero Calzature, Copy and Paper e Caffè Principe, tutti sensibili a questa delicata tematica.

Sarà una giornata dedicata alla pallavolo amatoriale, fondata sull’obiettivo di costruire relazioni e sensibilizzare i saluzzesi e tutti coloro che vorranno partecipare, con un evento concepito all’insegna dell’inclusione e della socializzazione, superando barriere e etichette.