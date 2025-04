L’Istituto Comprensivo di Cortemilia ha attivato il Progetto Nuoto, rivolto alle scuole secondarie di Monesiglio e Cortemilia. Un’importante iniziativa per gli alunni dei due plessi, un'occasione che la duplice finalità di favorire lo sviluppo fisico e potenziare le competenze relazionali.

Un’iniziativa, attuata, per quanto riguarda i ragazzi di Monesiglio, grazie al Comune di Camerana che si è reso disponibile per il trasporto scuolabus da e per la piscina di Cortemilia.