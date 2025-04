Basket Serie C: la S. Bernardo Campus vince e vola come terza ai playoff

Alla penultima giornata di stagione regolare della Serie C interregionale, la S. Bernardo Campus batte nettamente il CUS Genova nello scontro diretto per il terzo posto e si qualifica così con la terza testa di serie per i playoff.

La partita

Al Pala Campus si gioca l’ultima gara casalinga di regular season (Campus vs CUS Genova), poi sarà tempo di giocare i playoff per la promozione in Serie B. La formazione ligure, quarta, vincendo può impensierire i piemontesi per la terza piazza all’alba dell’ultima gara poi da giocare.

E nel primo tempo è sfida aperta, con Campus a litigare col ferro, con basse percentuali da tre punti e il solo Ciocca a segnare con continuità nella metà campo offensiva. All’intervallo è +3 per i ragazzi di coach Jacomuzzi: 39-36.

Nella ripresa, però, finalmente i locali si sbloccano e infiammano le retine con Sakellariou, Zampolli, Coti Zelati e Feliciangeli a colpire dal perimetro. Le incursioni al ferro e in contropiede spaccano del tutto la partita e il finale è in scioltezza. A chiudere la serata anche il canestro di Lanfranconi che sigilla il 90-66! In serata da segnalare anche i molti minuti giocati dal 2007 Gandolfo (molto positivo e solido, segna anche 7 punti).

Resta dunque da giocare un’ultima, ininfluente, gara di stagione regolare la trasferta a Lerici. Campus ad ogni modo ha blindato il terzo posto e può prepararsi ai playoff in cui si giocherà tutto per provare a impensierire le prime della classe per la promozione in Serie B.

Da qualche anno mancano i playoff di basket, ma c’è occasione di poter di nuovo godere di questo fantastico ed adrenalinico spettacolo!

S. Bernardo Campus-CUS Genova: 90-66 (20-20, 19-16, 26-18, 25-12)

S. Bernardo Campus: Coti Zelati 9, Di Cola 2, Gandolfo 7, Feliciangeli 16, Varallo 3, Sakellariou 15, Lanfranconi 2, Gustin, Zola, Ceretti 5, Zampolli 9, Ciocca 22.

CUS Genova: Pasqualetto 9, Pittaluga 9, Provenzano 7, Galluzzi 7, Canepa 8, Sghinolfi 3, Ferraro 5, Casucci 9, Sommariva 5, Mozzati, Petruzzelli 4.