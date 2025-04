Ciclismo: sprint vincente di Agata Campana al “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano"

Volata regale della trentina Agata Campana al “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano”, gara nazionale riservata alla categoria donne open, andata in scena sulle strade della provincia di Cuneo, e valevole come prova inaugurale della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”.

La talentuosa atleta del Bft Burzoni - Vo2 Team Pink, al primo anno della categoria junior, ha battuto in volata la ventenne trevigiana di Conegliano Veneto Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), protagonista alla recente “Sanremo Women UCIWWT” e risultata la più forte tra le elite, e la rappresentante del Team Mendelspeck e-work Michela De Grandis. La varesotta Erja Giulia Bianchi (Biesse - Carrera - Premac) e la friulana Chantal Pegolo (U.C. Conscio Pedale del Sile), rispettivamente quarta e quinta al traguardo, hanno completato il podio riservato alla categoria junior.

Ben 152 atlete (71 elite e 81 junior), in rappresentanza di 24 formazioni, hanno risposto all’invito degli organizzatori del glorioso Racconigi Cycling Team del presidente Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo. Le ragazze in gara si sono date battaglia per 86 chilometri, disegnati sulle strade di un circuito ripetuto per sette volte con un tratto di 4000 metri caratterizzato da una strada di campagna particolarmente stretta ed ondulata, che ad ogni tornata ha allungato il variopinto plotone. I vari tentativi di fuga non hanno mai raggiunto dei vantaggi considerevoli, anche a causa dell’ottimo lavoro svolto dalle squadre delle velociste, desiderose di giocarsi allo sprint il successo finale. Successo che non è sfuggito ad un’ottima Agata Campana, all’esordio assoluto in una gara open, dopo i tanti successi conquistati delle categorie giovanili. Festa anche per il Bft Burzoni - Vo2 Team Pink, che si è aggiudicato il trofeo riservato alla migliore squadra. “Sono davvero entusiasta di questa fantastica vittoria - ha sottolineato la giovane atleta trentina Agata Campana ai microfoni dello speaker Alessandro Brambilla - non mi aspettavo di poter sprintare per il successo, per questo ringrazio le mie preziose compagne di squadra per l'ottimo lavoro svolto durante tutta la gara. Questa vittoria la dedico a loro ed in generale a tutta la mia società.

La manifestazione ha goduto del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, degli Stati Generali - Prevenzione Benessere, della Cassa di Risparmio di Fossano - Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e del patrocinio dalla Città di Fossano. Alle ricche premiazioni non sono voluti mancare Danilo Toti, assessore allo sport del Comune di Fossano, Mauro Giaccardi, vice presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, Marco Gallo, assessore della Regione Piemonte, Giulia Marro, consigliera della Regione Piemonte, e Valerio Oderda, primo cittadino di Racconigi. Parole di ammirazione verso l’ottima manifestazione sono state espresse anche dal ‘Diablo’ Claudio Chiappucci, presente per l’occasione in veste di scorta tecnica in moto.

Il “Trofeo Cassa di Risparmio di Fossano - Città di Fossano” era valido anche come prova inaugurale della “Tre Giorni in Rosa nelle Terre della Granda 2025”, assieme al “Memorial Franco Traversa”, cronometro individuale in programma sabato 13 settembre, ed al tradizionale “Trofeo Latterie Inalpi - Annibale Viterie - Memorial Pinuccio ed Andrea Chiavassa”, fissato in calendario nella giornata di domenica 14 settembre. Al termine delle tre gare verranno stilate due distinte classifiche: una riservata alle donne elite, con vestizione della maglia bianca “Latterie Inalpi”, e l'altra alle donne junior, con casacca azzurra griffata “Banca CRS”.

ORDINE D’ARRIVO OPEN “TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - CITTA’ DI FOSSANO” A FOSSANO:

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) Km 86 in 2h07’50” alla media di 40,365 Km/h

2) De Vallier Elisa (Top Girls Fassa Bortolo)

3) De Grandis Michela (Team Mendelspeck e-work)

4) Bianchi Erja Giulia (Biesse-Carrera-Premac)

5) Pegolo Chantal (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Sanarini Linda (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

7) Crestanello Lara (Born to Win Zhiraf BTC City Ljubljana)

8) Sacchi Chiara (Team Mendelspeck e-work)

9) Borello Carlotta (Team Cingolani-Specialized)

10) Testa Martina (Horizons Cycling Club)

ORDINE D’ARRIVO ELITE “TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - CITTA’ DI FOSSANO” A FOSSANO:

1) De Vallier Elisa (Top Girls Fassa Bortolo)

2) De Grandis Michela (Team Mendelspeck e-work)

3) Crestanello Lara (Born to Win Zhiraf BTC City Ljubljana)

4) Sacchi Chiara (Team Mendelspeck e-work)

5) Borello Carlotta (Team Cingolani-Specialized)

6) Testa Martina (Horizons Cycling Club)

7) Pavesi Marta (Top Girls Fassa Bortolo)

8) Bortoli Virginia (Top Girls Fassa Bortolo)

9) Giordani Arianna (Isolmant-Premac-Vittoria)

10) Cagnazzo Irene (BePink-Imatra-Bongioanni)

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “TROFEO CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO - CITTA’ DI FOSSANO” A FOSSANO:

1) Campana Agata (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

2) Bianchi Erja Giulia (Biesse-Carrera-Premac)

3) Pegolo Chantal (UC Conscio Pedale del Sile)

4) Sanarini Linda (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

5) Danshina Polina (PC Baix Ebre Tortosa)

6) Delle Fontane Sofia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

7) Solo Giada (Breganze Millenium)

8) Zambelli Giulia (Biesse-Carrera-Premac)

9) Di Sciuva Romina Evelin (Canturino 1902 ASD)

10) Bianchi Elisa (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)