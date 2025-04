Ciclismo: un' inarrestabile Nicole Bracco domina in maglia rosa a Legnano

Terza tappa del giro interregionale del Trofeo Rosa, domenica 6 aprile a Legnano (MI). In occasione della 105^ Targa d'Oro della città di Legnano, nonché 7^ memorial Mauro Mezzanzanica, combinata dalla Unione Sportiva Legnanese storica organizzatrice della Coppa Bernocchi per ciclisti professionisti UCI-World Tour, è ancora la Maglia Rosa della saviglianese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) ad onorare il traguardo della frazione milanese, valida anche come campionato provinciale per le atlete residenti in provincia di Milano.

La gara delle Esordienti Donne in un unico circuito con traguardo posto in corrispondenza dello start ha attraversato gli abitati di Marnate, Cislago, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Nizzolina e Legnano. L'importante dislivello positivo che complessivamente sfiora i 500 m era suddiviso su tre ascese con pendenze prossime alla doppia cifra, la seconda delle quali vedeva posto il Gran Premio della Montagna di giornata.

La corsa, nuovamente caratterizzata da un forte vento (18-20 km/h) che è spirato contrario alle 72 atlete partenti per metà del percorso, non ha dato cenni di recupero. Le cicliste classe 2011 e 2012 hanno infatti registrato una velocità media straordinaria di poco inferiore ai 38 km/h (37,789). Un ritmo controllato sin dalle prime fasi di gara in maniera esemplare dalle ragazze del team brianzolo. Al passaggio sulla seconda asperità sono protagoniste Sveva Bertolucci (Blue Team) e Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) che con un pesante forcing mettono alla prova il gruppo di testa spezzandolo in due tronconi e riducendolo a sole 15 unità conquistando di forza il gran premio della montagna. La gara è proceduta con le atlete al comando, che con scarsa collaborazione hanno sfruttato il lavoro delle teste di serie per giungere al traguardo. Negli ultimi 500 metri da registrare il pregevole tentativo di anticipo da parte di una compagna di team di Nicole Bracco, la milanese Martina Pianta che mette alla corda le battistrada con una azione solitaria impegnandole in una aggressiva rimonta sino ai 250 m all'arrivo. Momento nel quale si sfodera la regale volata della velocista cuneese che regola il gruppo con 2 metri di vantaggio. Martina Pianta conquista l'ottava piazza assoluta (quinta di categoria) laureandosi campionessa provinciale di Milano.

Nicole Bracco sempre più in rosa, completa un "triplete" di successi che conferma il suo ottimo stato di forma.

Tra le Donne Allieve della formazione brianzola da sottolineare la prova di Vivienne Cassata che conquista il titolo provinciale di Milano e la talentuosa Emma Colombo che indossa la maglia rosa di leader di classifica del Trofeo Rosa Allieve.

Ed è proprio la formazione SC Cesano Maderno del patron Giuseppe Fontana a vincere il titolo di miglior team di giornata su tutte le categorie partecipanti.

Appuntamento alla prossima competizione a calendario il 12 aprile a Lecco con il 6° Trofeo Dino Petrella, una cronometro individuale non facente parte del Trofeo interregionale.

Per vedere nuovamente Nicole gareggiare in maglia rosa occorrerà attendere sino al 20 aprile dove nella domenica di Pasqua si correrà la quarta frazione del Trofeo Rosa a Ponte a Egola (Pisa).