Motocross. buoni risultati, a Bellinzago, per i giovanissimi cuneesi in gara

Domenica 6 aprile è iniziato, a Bellinzago Novarese, il campionato regionale di motocross, organizzato da Motornext, che vedeva schierati al via anche i giovanissimi piloti della squadra LMRacing, guidata dal pilota cuneese Luca Marra.

Nella categoria 85 le indomite guerriere Isotta Costamagna (cuneese), Beatrice Marocco e Virginia Pollini (torinesi), hanno ottenuto rispettivamente la 23^, 19^ e 21^ posizione, su un lotto di ben quaranta partenti.

Passando alla classe 125 Matteo Ariaudo e Giovanni Costamagna hanno combattuto con rispetto e lealtà dalle qualifiche cronometrate fino alla seconda manche. Nella prima manche hanno dato spettacolo sfidandosi fino al traguardo, che ha visto Costamagna aggiudicarsi la prima piazza seguito da Ariaudo, mentre nella seconda Ariaudo è stato costretto al ritiro, a causa di una bruttissima caduta, mentre Costamagna si è ripetuto, aggiudicandosi sia la frazione di gara, che l’assoluta.

A seguire sono scesi in pista insieme i piloti della categoria over 40 gold ed i giovanissimi della minicross 65, categoria che ha visto al via ventisei partecipanti, con Luca Marra che ha gareggiato per la prima volta insieme al figlio Federico.

Entrambi hanno conquistato il podio, con Luca vincitore della veteran e Federico terzo nella minicross 65.

Luca Marra, orgogliosissimo di tutta la sua squadra, ringrazia sentitamente tutti gli sponsor, tutti gli amici presenti alla giornata e tutte le famiglie dei piloti, con un ringraziamento particolare alle mamme che con pazienza, amore ed un pizzico di paura, accompagnano ed incoraggiano i propri figli in questo sport speciale.