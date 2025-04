Il Country Cuneo vince ancora in Serie C femminile con la squadra A. Buon bilancio delle giovanili

Altra vittoria per la squadra A di serie C femminile del Country Club Cuneo.

E’ arrivata sullo score di 3-1 contro le giocatrici del TC Settimo. Eleonora Gatti, 2.6 si è imposta 6-2 6-1 su Beatryce Gaia Rotundo, classificata 2.7. Il secondo punto per il club cuneese è arrivato dalla racchetta di Demetra Mazzarella, 2.7, che ha superato senza particolari difficoltà (6-0 6-1) la 3.5 Beatrice Bo. Partita molto equilibrata invece quella che ha visto protagoniste la cuneese Eleonora Tranchero, 2.6, e Camilla Frola, 2.5 del TC Settimo. Il successo è andato proprio a quest’ultima al termine di tre combattuti set.

Il punto decisivo per la formazione del Country è giunto dal doppio che ha visto Anna Agamennone e Demetra Mazzarella superare Rotundo e Bo per 6-3 6-1.

Un successo che consegna al Country Club Cuneo il passaggio alla fase regionale della competizione. La prossima domenica sarà fondamentale per la conquista del primo posto nel girone, contro il TC Piazzano Novara, che eviterebbe lo spareggio per la fase nazionale contro una delle formazioni più accreditate del lotto, il Villaforte Tennis e Padel di San Salvatore Monferrato. Proprio le monferrine si sono imposte domenica 6 aprile alle ragazze della squadra B del Country, con un netto 4-0.



Esordio positivo per le squadre agonistiche giovanili del Country, ben 11 divise nelle varie categorie. Il bilancio generale è di 7 vittorie e 4 sconfitte. A segno l’under 10 mista, l’under 12 femminile, l’under 14 maschile e femminile A, l’under 16 maschile, in campo con due compagini (A e B) e l’under 16 femminile B. Battute di misura l’under 16 maschile C e l’under 14 femminile B. Più nettamente le due under 12 maschili, A e B.