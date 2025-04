A Boves martedì 22 aprile la presentazione del libro “La Resistenza delle donne in Piemonte. 1943-1945: storie al femminile che hanno fatto la differenza”

Appuntamento con la storia al femminile martedì 22 aprile alle ore 20.45, presso il Comune di Boves, con la presentazione del libro di Cinzia Dutto e Clara Bounous “La Resistenza delle donne in Piemonte. 1943-1945: storie al femminile che hanno fatto la differenza”.

Una serata da non perdere che si terrà nella sala Consiliare del Comune di Boves presentata e moderata da Fabrizio Biolé.

Tra le donne che hanno fatto la differenza in tempo di guerra spicca come sempre la maestra e war artist Adriana Filippi alla quale il Comune ha dedicato un’esposizione permanente all’interno della ex Filanda Favole.

Verranno inoltre raccontate le storie di Anna Maria Dao, Lia Pinna Pintor e Nella Giraudo.