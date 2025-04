A Bra due venerdì di bus gratis. E stop al pagamento dei parcheggi blu per due fine settimana

Il Comune di Bra punta sempre di più sulla mobilità sostenibile. Per incentivare i cittadini a servirsi del trasporto pubblico locale, soprattutto in questi giorni in cui la presenza del luna park in piazza Spreitenbach rende più complicato muoversi per il centro cittadino, la Giunta comunale ha stabilito che nelle mattinate di venerdì 11 e 18 aprile 2025 – giorno del più esteso mercato cittadino – i bus della conurbazione braidese saranno gratuiti per tutti nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13.

Contestualmente, l’Amministrazione ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi blu per due week end: venerdì 11 e sabato 12 aprile, nonché venerdì 18 e sabato 19 aprile.

“La presenza di cantieri importanti per la città e il consueto arrivo del Luna park in occasione delle festività pasquali possono generare problematiche per la viabilità cittadina”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai trasporti Francesca Amato. “Abbiamo cercato di interpretarlo come un’opportunità per proporre strategie e azioni a favore della mobilità sostenibile. L'obbiettivo è incentivare il cambio di mentalità fondamentale per ottenere benefici per la viabilità e per l’ambiente, invitando chi può a utilizzare il servizio di trasporto pubblico locale”.

Peraltro, si ricorda come da tempo siano attive delle agevolazioni sull’uso dei mezzi pubblici, operative per tutto l’anno: è infatti prevista la gratuità del servizio di trasporto sulle cinque linee conurbate che collegano la città con Cherasco, Pocapaglia e Sanfré per gli over 70 (nelle fasce orarie non interessate dagli studenti, ovvero dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 sino al termine del servizio. L’agevolazione viene poi estesa all’intera giornata durante le vacanze scolastiche) e per tutti i ragazzi tra i dieci e i diciassette anni (dalle 14,45 sino al termine del servizio nel periodo scolastico e per l'intera giornata quando le scuole chiudono i battenti).

Tutti i dettagli relativi ai percorsi e agli orari della conurbazione braidese sul sito del gestore del servizio www.viaggisac.it.