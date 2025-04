Cuneo, lunedì 14 aprile in Sala Vinaj si presenta il Servizio Civico rivolto ai cittadini over 65

Lunedì 14 aprile, alle 10, in sala Vinaj è in programma un incontro di presentazione pubblica del servizio civico, che prevede la possibilità, per i cittadini over 65, di mettere a disposizione della collettività tempo, esperienze e saperi, svolgendo un ruolo attivo. L’incontro inizierà con i saluti istituzionali, seguiti dall’illustrazione generale del progetto. Successivamente, alcuni volontari che hanno prestato servizio l’anno scorso condivideranno le loro esperienze. Infine, sarà aperto uno spazio per le domande e si offrirà la possibilità di effettuare l'iscrizione sul posto.

Il Comune di Cuneo ha definito le aree nelle quali i cittadini over 65 si possono attivare a titolo di volontari, ovvero:

- Sociale, che include attività di integrazione all’assistenza alle persone ospiti di residenze per anziani e/o centri per disabili, supporto alle attività di animazione e svago;

- Ambientale, di cui fanno parte le attività di piccola manutenzione e cura delle aree verdi cittadine e del parco Fluviale;

- Culturale, in cui rientrano i servizi di sorveglianza alle mostre e guida nei luoghi di interesse storico-culturale della città.

Ogni cittadino può mettere a disposizione il tempo che desidera, modificando la propria disponibilità in itinere. L’azione del servizio civico si inserisce nel progetto “Attivamente anziani”, ora alla sua seconda edizione, con l’obiettivo di promuovere la socializzazione, contrastare l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza. L’iniziativa è promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione Libera Voce e l’Unitre. Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare l’Ufficio Socio-Educativo del Comune di Cuneo al numero 0171/444.450.