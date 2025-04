Ciclismo, femminile: Officine Mattio debutta al Giro delle Fiandre con BePink – Imatra - Bongioanni

Ci sono strade che non si dimenticano. Strade che sanno di leggenda, di fatica, di gloria. Strade che hanno forgiato il mito del ciclismo. E tra tutte, poche hanno il carisma e la durezza del Giro delle Fiandre. Quest’anno, per la prima volta, una bici Officine Mattio ha affrontato quei muri di pietra e quei pavé iconici al fianco del team BePink – Imatra - Bongioanni, scrivendo una nuova pagina della nostra storia.

Un’emozione profonda, difficile da raccontare a parole, ma che si legge negli occhi e nelle gambe delle atlete. Una bici costruita con la passione, la tecnologia e l’eleganza che ci contraddistinguono, portata in gara tra le più forti atlete al mondo, su uno dei palcoscenici più iconici del ciclismo internazionale.

Le atlete della BePink - Imatra – Bongioanni pedalano sulla Lemma RT, modello iconico di Officine Mattio, personalizzata con una speciale livrea che si ispira alla serpentinite, la roccia del Monviso, simbolo di forza e resilienza.

Giovanni Monge Roffarello, CEO Officine Mattio: “Essere presenti al Giro delle Fiandre con una nostra bici è un traguardo che ci emoziona e ci rende fieri del percorso fatto fin qui. Abbiamo sempre creduto che Officine Mattio dovesse essere più di un marchio: un simbolo di passione, eleganza, tecnologia e di legame con la tradizione italiana del ciclismo. Vedere il nostro nome su quei muri storici, tra il vento delle Fiandre e l’energia delle atlete di BePink, è qualcosa che ci motiva a continuare a dare il meglio di noi, per lo sport che amiamo e per gli appassionati che sostengono il nostro marchio in tutto il mondo.”

La collaborazione con il team BePink è molto più di una partnership tecnica: è una sinergia fondata su valori condivisi. La valorizzazione del talento femminile, la ricerca della performance senza compromessi, il rispetto per la storia del ciclismo e la voglia di scrivere nuove pagine.

Il debutto nelle Fiandre non è un punto d’arrivo, ma un nuovo inizio. Un segnale forte che Officine Mattio è pronta ad affrontare le sfide più esigenti del calendario internazionale, con biciclette pensate per chi crede che ogni pedalata sia un atto di stile e determinazione.