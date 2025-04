A Cossano Belbo tutto pronto per la “classica” Pedalanghe

Cossano Belbo ospiterà domenica 13 aprile, con partenza alle ore 10, la 13a edizione della Gran Fondo Pedalanghe MTB (seconda tappa del Circuito Marathon Bike Cup Specialized), evento imperdibile per gli appassionati di mountain bike.

Il percorso si snoderà attraverso i suggestivi territori dei Comuni di Rocchetta Belbo, Castino, Trezzo Tinella e Mango, nel meraviglioso paesaggio collinare delle Langhe, patrimonio dell'UNESCO per il paesaggio vitivinicolo.

Un tracciato emozionante, che offrirà single track tecnici e spettacolari all’interno del Bike Park Alta Langa, oltre a sentieri carrarecce e strade bianche.

Saranno due le distanze disponibili: un percorso di 42 km con 1650 D+ e uno di 23 km con 750 D+. Presenti tre punti di ristoro gestiti dai numerosi volontari che daranno una mano agli organizzatori della ASD Dynamic Center Valle Belbo: inoltre, al termine della gara, tutti i partecipanti potranno gustare un fantastico pranzo e ricevere un pacco gara ricco di prodotti locali.

Il percorso di gara è già percorribile e quasi completamente pulito, con la possibilità di scaricarlo dal sito ufficiale. Eventuali piccole variazioni potrebbero essere apportate in base alle condizioni del terreno, e la tracciatura finale sarà effettuata nell'ultima settimana, poiché alcuni tratti si trovano su terreni privati.

In concomitanza con la Gran Fondo, ci sarà anche una E-Bike e Gravel Adventure non competitiva di 23 km, con partenza alle 10.30, dedicata a chi ama la pedalata assistita. Anche per questa categoria sono previsti pacchi partecipazione e un pasta party.

Le iscrizioni online sono aperte su ENDU fino a venerdì 11 aprile, mentre sarà possibile iscriversi in loco sabato dalle ore 15 alle 19 e domenica fino alle ore 9.30.

Per tutte le informazioni: https://dynamic-center.it/granfondo-pedalanghe-mtb-2021/

Infoline: 3201814142 - e-mail: info@dynamic-center.it

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale della ASD Dynamic Center Valle Belbo:

www.dynamic-center.it

Sito del circuito Marathon Bike Cup : www.marathonbikecup.it

#GranFondoPedalanghe #CossanoBelbo #MountainBike #LangheUNESCO #MarathonBikeSpecialized