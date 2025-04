Al Rondò dei Talenti di Cuneo il Pitch Day di GrandUP! Tech Academy 2024-2025

Giovedì 17 aprile si terrà il Pitch Day di GrandUP! Tech Academy 2024-2025, l'evento conclusivo del percorso di formazione per aspiranti imprenditori innovativi realizzato da I3P, l'Incubatore del Politecnico di Torino, in collaborazione con Fondazione CRC e con il sostegno di numerosi partner del territorio.

Sono nove i team di innovatori selezionati per partecipare al percorso e che, dopo averlo seguito, ora sono pronti a esporre i progetti sviluppati: si tratta di Belesì 1.0, Cogitium AI, Droply, Ollipay, Play and Learn Italia, RXNet, Roger, Tua e Ülink.

Durante l’evento, ogni team avrà a disposizione sette minuti per esporre il frutto del lavoro di mesi, più tre minuti per rispondere alle domande di approfondimento della giuria di valutazione, che poi selezionerà le migliori proposte progettuali per offrire loro un percorso di pre-incubazione in I3P, finanziato da Fondazione CRC.

L’evento del Pitch Day si terrà il 17 aprile dalle ore 17:00, in presenza presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, in via Luigi Gallo 1. L’incontro è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, previa registrazione su Eventbrite. Dopo le presentazioni iniziali e i pitch dei progetti, gli organizzatori proporranno un aperitivo di networking per favorire le occasioni di approfondimento e scambio di contatti.