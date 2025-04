Fidapa Saluzzo: una targa di riconoscenza all’associazione "La cura dello sguardo"

Nell’iniziativa organizzata dalla sezione Fidapa Saluzzo, domani mercoledì 9 aprile alle 17, si conferirà una targa all'associazione "La cura nello sguardo" per dire grazie al sodalizio di volontari (nato nel 2022 ) e che opera in favore della S.S.D. Cure palliative- Hospice Asl Cn1 di Busca, mettendo al centro la persona e non la malattia, alleviando così la sofferenza e aiutando a vivere la vita con più serenità.

"Uno sguardo è un segno di intesa, una comunione di sentimenti profondi, è il primo aggancio per una relazione di valore capace di donare supporto morale e fisico per affrontare la malattia, condividendone il peso".

"Come sezione saluzzese di Fidapa - afferma la presidente Bruna Chiotti - siamo particolarmente orgogliose di questo ringraziamento che desideriamo fare al sodalizio di volontari (che incarna il progetto della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari dal titolo "Prendersi Cura", riconoscendo il valore umano e l’impegno sociale di questa meravigliosa associazione che si prende cura direttamente a domicilio dei bisogni complessi della persona con malattia inguaribile e della sua famiglia, creando una relazione capace di alleviare le giornate e migliorare la qualità della vita del paziente” .

L’iniziativa ha il patrocinio dell'Asl CN1 ed è aperta a tutti. Prenotazioni sul sito del Monastero della Stella.