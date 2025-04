Il Castello di Roddi riapre a Pasqua: una stagione tra misteri, tartufi e storie da vivere

Non è solo una riapertura: è un invito a varcare un portone che profuma di storie, di misteri e di tartufi. Il Castello di Roddi, dopo i restauri, torna ad accogliere i suoi visitatori a partire da domenica 20 aprile 2025, proprio nel giorno di Pasqua. Tra saloni rinascimentali, cucine antiche e atmosfere da romanzo gotico, si apre una stagione che mescola gioco, scoperta e cultura.

Un percorso che inizia tra soffitti a cassettoni e ambienti medievali, attraversando le sale dedicate a Giacomo Morra, genio del Tartufo bianco d’Alba. Ma la storia non si limita al passato: ogni visita è pensata per coinvolgere famiglie, curiosi e appassionati, con appuntamenti mensili, giochi d’intuito, laboratori e degustazioni che rendono Roddi una tappa viva e coinvolgente nel cuore delle Langhe.

Aperture e orari 2025

Il Castello sarà visitabile, dal 20 aprile all’8 dicembre, tutte le domeniche e i giorni festivi, con orario 10.30–13.30 e 14.30–18.30. Dal 1° novembre, la chiusura pomeridiana sarà anticipata di un’ora.

L’accesso all’interno del Castello è consentito solo con visite guidate di 45 minuti, per gruppi di massimo 25 persone, per motivi legati alla sicurezza del pubblico e alla tutela del bene storico. La prenotazione è consigliata per i singoli visitatori e obbligatoria per i gruppi (da 12 unità in su). Le visite si svolgono a orari fissi: al mattino alle ore 10.30, 11.30, 12.30; al pomeriggio alle ore 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. La visita al di fuori dei giorni e orari indicati è prenotabile per gruppi non inferiori a 20 persone.

Esperienze per famiglie, curiosi e appassionati

Ogni prima domenica del mese, il Castello dedica la visita alle famiglie con il libretto illustrato CIAO!, pensato per bambini tra i 6 e i 12 anni, per scoprire in autonomia la storia del Castello, dei suoi signori e delle cucine storiche.

Nel corso dell’anno, il Castello si animerà con visite speciali pensate per tutte le età. In maggio e settembre, con Medioevo in famiglia, grandi e piccoli esploreranno usi e costumi dell’epoca. In giugno e agosto, il percorso si trasformerà in una sfida interattiva con Questione di fiuto, mentre a settembre, con Attenti a quei due, una guida smemorata coinvolgerà i bambini in un gioco di memoria alla scoperta dei personaggi del Castello. Nelle stesse domeniche, “Famiglie al castello” cambierà forma seguendo queste attività ludico-didattiche.

Per i più grandi, nei mesi di giugno e ottobre, tornano le visite tematiche dedicate alla cucina medievale e rinascimentale: un viaggio tra aneddoti, ingredienti e sapori d’altri tempi. E per gli amanti del vino, l’imperdibile Narrar Castelli e Vini 2025 animerà la prima domenica di novembre, con visite in costume e degustazioni di un produttore locale in collaborazione con Turismo in Langa.



