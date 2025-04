Il saluzzese Fulvio Beltrando racconta la sua passione per natura e foto in una serata a Cuneo

Una serata fotografica organizzata da Cuneofotografia in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura. L'appuntamento è per martedì 15 aprile alle 21 presso la Casa del Fiume di Piazzale Cavallera con Fulvio Beltrando, di origine saluzzese, risiede a Paesana: "Semplicemente un racconto sulla mia passione per la natura e la fotografia. Vi racconterò cosa c'è dietro ad ogni scatto", dice.

Grande appassionato di natura e montagna ha indirizzato l'altra sua passione, quella per la fotografia, alla fotografia naturalistica e di paesaggio.

La sua base di osservazione è il Parco naturale del Monviso ma spazia dalle valli Po, Bronda e Infernotto sino alle valli delle Alpi Cozie. Pubblica su numerose riviste come Oasis e Meridiani montagne ed è stato l'autore, per la parte fotografica, di due pubblicazioni : "Il bel Viso, la montagna che guarda gli uomini", in collaborazione con Enrico Camanni, Fusta editore, e più recentemente "Terre del Viso".

Per Fulvio Beltrando la fotografia è uno dei mezzi per avvicinare la gente alla natura e farne crescere il rispetto.