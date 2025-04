Monticello d’Alba: due serate tra storie, emozioni e pensieri che aiutano a conoscersi meglio

Ad aprile, a Monticello, ci aspettano due serate che vale davvero la pena di segnare in agenda. Non sono solo eventi o conferenze, ma vere e proprie occasioni per fermarsi un attimo, ascoltare, pensare. E magari, uscire dalla sala con uno sguardo nuovo su noi stessi e su chi ci sta accanto.

La prima è giovedì 10 aprile, alle 21.00, al Centro “L’Incontro”. Arriva Renato Verrua, con un tema che ci tocca tutti da vicino: “Lo sviluppo della personalità”. Si parlerà di come ognuno ha un suo modo di essere e di vivere, e di quanto sia importante imparare a riconoscere e valorizzare il proprio stile personale. Non si tratta di teorie astratte, ma di vita vera, quella che ci riguarda ogni giorno.

E questo incontro è solo una tappa di un percorso più ampio, condiviso tra tre comuni: Pocapaglia, Monticello d’Alba e Santa Vittoria d’Alba. Tre realtà che hanno scelto di collaborare per costruire qualcosa di bello insieme, all’interno delle politiche giovanili, ma aperto a chiunque voglia ascoltare, imparare, mettersi in gioco.

Si parte infatti mercoledì 9 aprile, a Pocapaglia, nella Scuola Primaria di Piazza Principessa Maria Pia, sempre alle 21.00, con “Il Sì e il No”. Due parole che sembrano semplici, ma che in realtà sono alla base del nostro modo di scegliere, relazionarci, vivere. Cosa significa dire sì? E quando invece è giusto dire no?

Il ciclo si chiude venerdì 11 aprile a Santa Vittoria d’Alba, alle 21.00, nella Scuola Media di via Serafina. Il tema sarà “Esprimere e conoscere se stessi”. Un invito, gentile e potente allo stesso tempo, a guardarci dentro con sincerità e coraggio.

E come se non bastasse, proprio venerdì 11 aprile, a pochi passi da lì, a Monticello, andrà in scena un’altra serata da non perdere. Alle 20.30, nel Salone Parrocchiale, arriva “Wonder – con gli occhi di un bambino”, un progetto speciale che mette al centro i giovani, le sfide della scuola, il rapporto con la tecnologia, il bullismo, l’inclusione.

A condurre l’incontro saranno Marco Milano, presidente dell’associazione La partita più bella del mondo, e Raffaele Capperi, autore del libro Brutto e cattivo e testimonial del film Wonder. Raffaele porterà la sua esperienza con uno stile semplice, diretto, che arriva dritto al cuore. Non ci sarà da stare in silenzio a sentire discorsi, ma da vivere parole che fanno bene.

Due percorsi diversi, ma con lo stesso spirito: creare spazi in cui ascoltarsi, capire di più, e magari sentirsi meno soli nelle proprie domande. Che tu sia un genitore, un insegnante, un ragazzo curioso o semplicemente una persona che ha voglia di respirare aria buona… queste serate fanno per te.